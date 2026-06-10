شركة تركية تطور مكاتب متنقلة لمواقع العمل في المناطق المفتوحة المدير العام للشركة زكي كوتشوك:

إسطنبول/ الأناضول

ـ نلغي تماما عمليات البناء في مواقع الاستخدام، ما يوفر حلا لمشكلة صعوبة العثور على عمال مهرة في المناطق الريفية.

ـ هياكلنا المصنوعة بنظام هيكل فولاذي خفيف تتمتع بدرجة عالية من القابلية لإعادة التدوير. ويمكن دمج أنظمة الكهرباء فيها مع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

تقدم شركة "كارمود كبين" التركية حلول إنشائية من خلال إنتاج غرف مكتبية جاهزة للاستخدام الفوري في مواقع العمل المفتوحة.

وذكرت الشركة في بيان، الأربعاء، أنها تنتج مكاتب جاهزة يمكن نقلها بشاحنة واحدة حتى مساحة 54 مترا مربعا.

وأوضح المدير العام للشركة زكي كوتشوك، في تصريحات وردت ضمن البيان، أنهم يقدمون من خلال مكاتبهم الجاهزة من طراز "متروبول" حلولا إنشائية عملية لمواقع العمل في السدود والمناجم وغيرها.

ولفت إلى أن مكاتب "متروبول" ذات الوحدات المتنقلة وعمر الاستخدام الطويل تندرج ضمن حلول البناء المستدام.

وأشار إلى أن أبرز ميزة لهذه الهياكل هي أن عملية إنتاجها تنفذ بالكامل داخل المصنع.

وبيّن أن جميع التطبيقات، من الجدران والأسقف والعزل وصولا إلى تمديدات الكهرباء والمياه، تُنفذ في منشآتهم.

وأضاف: "نلغي تماما عمليات البناء في مواقع الاستخدام، ما يوفر حلا لمشكلة صعوبة العثور على عمال مهرة في المناطق الريفية. كما أن هياكلنا المصنوعة بنظام هيكل فولاذي خفيف تتمتع بدرجة عالية من القابلية لإعادة التدوير. ويمكن دمج أنظمة الكهرباء فيها مع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح".

وذكر أن هذه المكاتب تصبح جاهزة للاستخدام فور وضعها في موقعها.

وتأسست شركة "كارمود" بالعام 1986 وهي متخصصة في تصنيع المباني مسبقة الصنع، وتُستخدم منتجاتها في 134 دولة، وفقا لموقعها الرسمي.

