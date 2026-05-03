شركة "بلوسيل" طورت تقنية لإنتاج أنسجة اصطناعية بأشكال تشريحية مخصصة لكل مريض باستخدام مواد قابلة للتحلل الحيوي ونجحت في طرح أول منتجاتها عام 2021..

شركة تركية تصدر أنسجة اصطناعية طبية إلى 10 دول شركة "بلوسيل" طورت تقنية لإنتاج أنسجة اصطناعية بأشكال تشريحية مخصصة لكل مريض باستخدام مواد قابلة للتحلل الحيوي ونجحت في طرح أول منتجاتها عام 2021..

صقاريا / الأناضول

تقدم شركة "بلوسيل" التركية العاملة في مجال التقنيات الصحية حلولا علاجية وتكميلية للمرضى من خلال منتجات الأنسجة الصناعية التي طورتها، وتصدرها إلى 10 دول.

وتواصل الشركة المتخصصة في تقنيات الأنسجة الاصطناعية وتجديد الأنسجة (وهي مجموعة من الإجراءات الجراحية التي تتيح تكوين عظام وأنسجة جديدة)، أبحاثها في مجال هندسة الأنسجة منذ 6 سنوات.





وطورت الشركة تقنية لإنتاج أنسجة اصطناعية بأشكال تشريحية مخصصة لكل مريض باستخدام مواد قابلة للتحلل الحيوي، ونجحت في طرح أول منتجاتها عام 2021.

وتُستخدم هذه المنتجات، التي توفر حلولا مريحة وجمالية للمرضى، في إصلاح التشوهات التشريحية الناتجة عن الإصابات أو العيوب الخلقية، إضافة إلى ترميم الأنسجة السرطانية، مما يسهم في تحسين جودة حياة المرضى، كما يتم تصديرها إلى الخارج.

وفي حديث للأناضول، قال رئيس مجلس إدارة الشركة، مصطفى جنيد تشيكمان إن التطورات في التكنولوجيا الطبية تقدم حلولا مبتكرة للمرضى الذين يعانون من فقدان الأنسجة.

وأوضح تشيكمان أن المنتجات التي تحاكي الأنسجة الحقيقية تُستخدم في مجالات طبية متعددة، منها جراحة الصدر، والجراحة التجميلية، وعلاجات الأسنان، وجراحة العظام، وجراحة الوجه والفكين، إضافة إلى عمليات ترميم عظام الجمجمة.

وأضاف: "لاحظنا نتائج إيجابية بعد العمليات، لاسيما لدى الرضع والأطفال الذين يعانون من تشوهات شديدة في شكل الجمجمة".

وأردف: "نصدر حاليا إلى 10 دول، كما أن إجراءات الترخيص مستمرة في دول مثل الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والصين".

واختتم تشيكمان بالإشارة إلى إمكانية تطبيق هذه التقنية على الحيوانات أيضا، وأن الشركة تسعى إلى نشر هذه التكنولوجيا على المستوى العالمي.