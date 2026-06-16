شراكة دولية تمهد لانتشار المسيّرات الاعتراضية التركية عالميا

أنقرة/ الأناضول

تتجه تقنيات المُسيّرات الاعتراضية التي طورتها شركة "سكاي داغر" التركية للصناعات الدفاعية إلى توسيع حضورها في الأسواق العالمية، عقب توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى كبرى شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية.

وجرى توقيع المذكرة، الثلاثاء، بين شركة "سكاي داغر" وشركة "إل 3 هاريس تكنولوجيز" خلال معرض "يوروساتوري 2026" الدولي للصناعات الدفاعية بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتهدف المذكرة إلى دمج تقنيات اعتراض الطائرات المسيّرة التي طورتها الشركة التركية ضمن منصة "فامباير" المضادة للأنظمة غير المأهولة، المستخدمة في عدد من مناطق العالم.

ويعكس الاتفاق تنامي الاهتمام الدولي بالحلول الدفاعية التركية، ولاسيما في ظل التحولات التي تشهدها ساحات القتال الحديثة.

وفي تصريح صحفي، قال المدير العام لشركة "سكاي داغر" محمد أوزتكين، إن هذا التعاون يجسد الثقة المتزايدة بالمنتجات المطورة محليا، ويعكس المستوى المتقدم الذي بلغته الهندسة التركية في مجال الصناعات الدفاعية.

وأضاف أوزتكين أن الاتفاق سيسهم في وصول التقنيات التركية إلى مستخدمين جدد حول العالم، ويعزز حضورها في الأسواق الدولية.

يذكر أن معرض "يوروساتوري 2026" الدولي للصناعات الدفاعية، انطلق الاثنين في العاصمة باريس، ويستمر حتى 19 يونيو/ حزيران الجاري.