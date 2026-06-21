شباب يهنئون أردوغان بـ"يوم الأب" ويقدمون له لوحة تذكارية

İrem Demir, Muhammed Kılıç
21 يونيو 2026•تحديث: 21 يونيو 2026
إسطنبول/ الأناضول
هنأ عدد من الشباب، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة "يوم الأب"، وذلك عقب مشاركته في البرنامج الذي أُقيم بمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيس "وقف خدمة الشباب والتعليم التركي".
وبحسب بيان صادر عن رئاسة فرع حزب العدالة والتنمية (الحاكم) في إسطنبول، الأحد، أشار رئيس فرع الحزب عبد الله أوزدمير، إلى الشباب الذين كانوا ينتظرون في محيط الفعالية، وأبلغ الرئيس أردوغان برغبتهم في تهنئته بيوم الأب.
وعلى إثر ذلك، توجَّه الرئيس أردوغان، إلى الشباب والتقى بهم وتبادل الحديث معهم.
وخلال اللقاء، قدَّم أوزدمير وزوجته، للرئيس أردوغان، لوحة تذكارية خاصة أُعدَّت بهذه المناسبة.
ويوافق يوم الأب، الأحد الثالث من يونيو/ حزيران من كل عام.