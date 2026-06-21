يوم الأب يوافق الأحد الثالث من يونيو من كل عام

شباب يهنئون أردوغان بـ"يوم الأب" ويقدمون له لوحة تذكارية يوم الأب يوافق الأحد الثالث من يونيو من كل عام

إسطنبول/ الأناضول

هنأ عدد من الشباب، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة "يوم الأب"، وذلك عقب مشاركته في البرنامج الذي أُقيم بمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيس "وقف خدمة الشباب والتعليم التركي".

وبحسب بيان صادر عن رئاسة فرع حزب العدالة والتنمية (الحاكم) في إسطنبول، الأحد، أشار رئيس فرع الحزب عبد الله أوزدمير، إلى الشباب الذين كانوا ينتظرون في محيط الفعالية، وأبلغ الرئيس أردوغان برغبتهم في تهنئته بيوم الأب.

وعلى إثر ذلك، توجَّه الرئيس أردوغان، إلى الشباب والتقى بهم وتبادل الحديث معهم.

وخلال اللقاء، قدَّم أوزدمير وزوجته، للرئيس أردوغان، لوحة تذكارية خاصة أُعدَّت بهذه المناسبة.

ويوافق يوم الأب، الأحد الثالث من يونيو/ حزيران من كل عام.