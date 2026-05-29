"سولو تورك" يقدم عرضا جويا مبهرا في إسطنبول احتفالا بذكرى الفتح

إسطنبول/ الأناضول

قدم فريق "سولو تورك" الاستعراضي التابع للجيش التركي، الجمعة، عرضا جويا ضمن احتفالات مدينة إسطنبول بالذكرى الـ573 للفتح الإسلامي.

وأقيمت الفعالية في منطقة يني قابي، بحضور والي إسطنبول داود غُل، ونائب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى نوري أصلان، وقائم مقام الفاتح جعفر صاريلي، إلى جانب أعداد كبيرة من المواطنين.

ونفذ طيارو "سولو تورك" طلعات تحية فوق مضيق البوسفور ومحيطه، مقدمين عروضا بهلوانية عالية الإيقاع أبهرت الحضور.

وقال والي إسطنبول داود غُل، في كلمة خلال الفعالية، إن فتح إسطنبول يمثل حدثا "كُتب بأحرف من ذهب في التاريخ"، مقدما تهانيه للمواطنين بمناسبة الذكرى وعيد الأضحى.

ونقل غُل، تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى المشاركين، مضيفا: "نحتفل بفتح إسطنبول كما يليق به، مع عائلاتنا، بالمحبة والحماس في مدينتنا".

وأشار إلى أن فتح إسطنبول شكّل بداية "عصر النور" ونهاية "عصر الظلام".



وأكد الوالي، أن السلطان محمد الفاتح وجيشه أسسوا حضارة جديدة قائمة على الحرية والسلام والعلم والثقافة.

كما ترحم على السلطان محمد الفاتح ورفاقه وجميع الشهداء والمحاربين القدامى الذين ساهموا في وصول البلاد إلى ما هي عليه اليوم.