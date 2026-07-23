سوريا.. معمل خياطة تركي يشغّل أرامل ويوفر ملابس للمحتاجين

إسطنبول / الأناضول

تواصل هيئة الإغاثة الإنسانية التركية İHH إنتاج الملابس في معمل للخياطة افتتحته في سوريا قبل عامين، وتقوم بتوزيعها على المحتاجين والمتضررين من الحرب التي استمرت 14 عاما.



وأنشأت الهيئة المعمل بالعام 2024 في مدينة أعزاز، لتوفير فرص عمل لنساء فقدن أزواجهن خلال الحرب، ولتقديم ملابس للمتضررين والمحتاجين، بحسب بيان أصدرته الخميس.

وتعمل في المعمل 32 سيدة، فيما تُوزع المنتجات مجانا على المحتاجين من ضحايا الحرب عبر المتاجر الخيرية التابعة للهيئة في 6 مدن سورية.

صورة : İHH/AA

وقال مصطفى إنجه، من وحدة المشاريع في الهيئة، إن الأقمشة المستخدمة بإنتاج الملابس في المعمل يقدمها مانحون من تركيا.

وأوضح إنجه أن الملابس التي تُرسل من تركيا على شكل تبرعات تُوزع على المحتاجين في سوريا عبر المتاجر الخيرية.

وأضاف أن سوريا مرت بحرب قاسية جدا استمرت 14 عاما، فقدت خلالها كثير من النساء أزواجهن، وأصبح كثير من الأطفال بلا آباء.

وأوضح أن الهيئة عندما بدأت المشروع سعت إلى تمكين النساء اللواتي فقدن أزواجهن من اكتساب مهنة تساعدهن على الوقوف مجددا على أقدامهن.

وأردف أن الهيئة أخضعت المتقدمات للعمل في المعمل لتدريب خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ووجهت كل واحدة منهن إلى مجال الخياطة الذي يتناسب مع قدراتها.

وأشار إلى أن الهيئة افتتحت خلال العام الجاري متجرا خيريا في مخيم اليرموك، الذي يقيم فيه لاجئون فلسطينيون في دمشق، ومتجرا آخر في مدينة درعا.

وأضاف أنها انتهت من التحضيرات لافتتاح معمل ومتجر خيري مماثلين بمدينة القنيطرة الواقعة عند سفوح هضبة الجولان.

ولفت إلى أن مليوني شخص يستفيدون سنويا من المتاجر الخيرية التابعة للهيئة، من خلال المنتجات التي تصنعها العاملات، إلى جانب الملابس الجاهزة التي تصل عبر تبرعات من تركيا.