سلجوق بيرقدار: الطائرات المسيّرة من أهم عناصر الردع

أنقرة / الأناضول

قال رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التركية سلجوق بيرقدار، إن الطائرات المسيّرة تمثل أحد أهم عناصر الردع، وإن الدولة التي تملك عددا كبيرا منها تمنع أي طرف من شن هجوم عليها.

جاء ذلك خلال تقديمه عرضا لوفد ترأسته ملكة بلجيكا ماتيلد، التي تزور تركيا، وذلك في مركز "أوزدمير بيرقدار" الوطني للتكنولوجيا التابع لشركة "بايكار"، مساء الثلاثاء، وفق مراسل الأناضول.

وخلال العرض، قدم بيرقدار معلومات عن الطائرات المسيّرة والمنصات الانتحارية التي تطورها الشركة، موضحا أن بعض الأنظمة الانتحارية يمكن استعادتها عند الحاجة، ما يحد من التكاليف غير الضرورية.

وأضاف: "آمل ألا تضطروا إلى استخدامها أبدا، لأن المسيّرات تمثل نوعا من الردع، بل إنها من أكبر عناصر الردع. وإذا تمكنتم من إنتاج أعداد كافية منها فلن يهاجمكم أحد".

كما استعرض بيرقدار الخصائص التقنية وقدرات المنصات المختلفة، مضيفا: "أعتذر عن الحديث كثيرا عن الأسلحة وتفاصيل التسليح، لكن للأسف هذه طبيعة العالم وطبيعة العمل الذي نقوم به".

ووصلت ملكة بلجيكا ماتيلد إلى تركيا، الأحد، برفقة وفد يضم وزيري الخارجية والدفاع ومسؤولين آخرين، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومن المقرر أن يواصل الوفد البلجيكي الذي يضم أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية، لقاءاته حتى الخميس.