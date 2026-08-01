سلجوق بيرقدار: الإنجازات الكبرى مثل "قزل إلما" تحققت بالتضحية والعمل

إسطنبول / الأناضول

رئيس مجلس إدارة شركة بايكار سلجوق بيرقدار:

الإنجازات التكنولوجية الكبرى تحققت بالخروج من مناطق الراحة

النجاحات الكبرى لا تقتصر على التحصيل الأكاديمي بل تعتمد على القيم الأخلاقية والوفاء والعمل الجماعي

يجب على الشباب ألا يتحولوا إلى عبيد للتكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي بل أن يكونوا أصحاب العقول التي تقودها وتوجهها

إعادة بناء عالم يسوده العدل والخير تعتمد على جهود الشباب المتمسكين بقيم حضارتهم

أكد رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التركية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية والطائرات المسيّرة سلجوق بيرقدار، أن الإنجازات التكنولوجية الكبرى، وفي مقدمتها المقاتلة المسيرة "قزل إلما" (KIZILELMA)، تحققت بفضل التضحية والعمل الدؤوب وخروج فريق العمل من مناطق الراحة لسنوات طويلة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بيرقدار خلال مشاركته السبت في فعالية "لقاء أوائل إسطنبول في امتحان القبول الجامعي لعام 2026"، التي نُظمت في إسطنبول بالتعاون مع ولاية إسطنبول، وبحضور رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، إلى جانب الطلاب وأولياء أمورهم.

وهنأ بيرقدار الطلاب المتفوقين باجتيازهم إحدى أكثر المراحل التعليمية إرهاقا، داعيا إياهم إلى مواصلة اختيار الطرق الأكثر تحديا في مسيرتهم المقبلة إذا أرادوا ترك أثر ملموس في المجتمع.

وشدد بيرقدار على أن النجاحات الكبرى لا تقتصر على التحصيل الأكاديمي أو التنافس الفردي، بل تعتمد بالدرجة الأولى على القيم الأخلاقية، والوفاء، والعمل الجماعي بروح الفريق.

وحث رئيس مجلس إدارة "بايكار" الشباب على عدم التحول إلى "عبيد للتكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي"، بل أن يكونوا أصحاب العقول التي تقودها وتوجهها، داعيا إياهم للاستعداد لمنافسات المستقبل والتقنيات المتطورة لِما بعد 5 أو 10 سنوات، وليس لمنافسات الحاضر فحسب.

كما دعا المتفوقين إلى تحديد أولوياتهم وتحديد هدف سامٍ يسعون لتحقيقه في الحياة، مشيرا إلى أن مشروع "قزل إلما" كان بمثابة الحلم والهدف الاستراتيجي لـ"بايكار" قبل 25 عاما لتحقيق الاستقلال الكامل لتركيا في مجال الصناعات الدفاعية.

واختتم بيرقدار كلمته بالتأكيد على أن إعادة بناء عالم يسوده العدل والخير تعتمد على جهود الشباب المتمسكين بقيم حضارتهم، والذين لا يخشون السير في الدروب الوعرة لتحقيق أهدافهم.