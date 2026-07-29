كلمة سفير تونس لدى أنقرة أحمد بن الصغير خلال منتدى التعاون التركي – التونسي لتطوير الاستثمار والأعمال..

سفير تونس يدعو الشركات التركية لتعزيز استثماراتها في بلاده كلمة سفير تونس لدى أنقرة أحمد بن الصغير خلال منتدى التعاون التركي – التونسي لتطوير الاستثمار والأعمال..

إسطنبول/ الأناضول

صرّح سفير تونس لدى أنقرة أحمد بن الصغير بأن العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلاده وتركيا شهدت زخماً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، داعياً الشركات التركية إلى تعزيز استثماراتها في تونس.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال منتدى التعاون التركي-التونسي لتطوير الاستثمار والأعمال، الذي عقد في مدينة إسطنبول.

وأوضح بن الصغير أن الروابط التاريخية والثقافية والحضارية بين البلدين تمثل أساساً متيناً لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

وأضاف أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين تركيا وتونس شهدت تطوراً ملحوظاً مؤخراً، داعياً الشركات التركية إلى الاستثمار في قطاعات متنوعة، من بينها الطاقة المتجددة والطيران وصناعة السيارات.

وأشار إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لتونس يمنحها فرصة للوصول إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، لافتاً إلى أن بلاده ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى علاقات تجارية قوية مع تركيا.

وذكر أن نحو 69 شركة تركية تنشط في تونس باستثمارات تبلغ قرابة 200 مليون دولار، مؤكداً أن هذه الأرقام لا تعكس الإمكانات الحقيقية المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين.

من جانبه، أكد سفير تركيا لدى تونس أحمد مصباح دميرجان ضرورة تحويل العلاقات التاريخية بين البلدين إلى شراكات اقتصادية أكثر قوة، داعياً إلى زيادة الاستثمارات المتبادلة.

وأوضح دميرجان أن تركيا طورت خلال العقدين الماضيين بنية إنتاجية قوية في قطاع التصنيع، وأصبحت لاعباً إقليمياً لا يقتصر دوره على التصدير، بل يشمل الاستثمار في الخارج ونقل التكنولوجيا.

وأشار إلى أن المستثمرين الأتراك يسعون إلى توسيع أعمالهم في تونس عبر مشاريع أكثر قوة واستدامة، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات أعلى وأكثر توازناً.