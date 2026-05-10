في تصريحات السفير إينان خلال مؤتمر صحفي مشترك الأحد مع محافظ المدينة محمد سمعان آغا في مبنى محافظة كركوك

سفير تركيا لدى بغداد: لكركوك مكانة مهمة في العلاقات مع العراق في تصريحات السفير إينان خلال مؤتمر صحفي مشترك الأحد مع محافظ المدينة محمد سمعان آغا في مبنى محافظة كركوك

كركوك/الأناضول

السفير التركي أنيل بورا إينان في تصريحات من كركوك:

تركيا والعراق تربطهما علاقات أخوية وروابط اجتماعية وثقافية وتاريخية

نزور كركوك برفقة وفد كبير يضم ممثلين عن عالم الأعمال

قال السفير التركي لدى بغداد أنيل بورا إينان إن مدينة كركوك تحتل مكانة "مهمة وخاصة واستثنائية" في العلاقات التركية-العراقية.

جاء ذلك في تصريحات السفير إينان خلال مؤتمر صحفي مشترك الأحد مع محافظ المدينة محمد سمعان آغا في مبنى محافظة كركوك.

وأوضح إينان أن تركيا والعراق ليسا مجرد بلدين جارين، بل دولتان صديقتان تربطهما علاقات أخوية وروابط اجتماعية وثقافية وتاريخية.

وأشار السفير التركي إلى سعادته الكبيرة بوجوده في كركوك، كما هنأ محمد سمعان آغا لانتخابه محافظاً لكركوك، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.

وأشار إينان إلى أنه يزور كركوك برفقة وفد كبير، يضم ممثلين عن عالم الأعمال بقيادة مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي واتحاد المقاولين الأتراك، إلى جانب وفد من مؤسسة المعارف التركية، والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، ومعهد يونس أمره.

كما زار السفير إينان رئاسة الجبهة التركمانية العراقية في كركوك والتقى مجددا مع محمد سمعان آغا، الذي يرأس أيضا الجبهة التركمانية العراقية، إلى جانب نواب الرئيس وأعضاء المكتب السياسي.

وقال السفير التركي في تصريحات صحفية، إنهم يجرون زيارات مستمرة إلى مختلف المحافظات العراقية، وإن زيارتهم إلى كركوك لها مكانة خاصة.

وأشار إينان إلى أن الجبهة التركمانية العراقية تُعد ممثلا أصيلا للتركمان، مجددا تأكيده على دعمهم للجبهة ولمحافظ كركوك.

من جانبه، أعرب رئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان آغا عن سعادته بزيارة السفير إينان إلى كركوك وإلى مقر الجبهة.

وقال آغا: "عندما تُذكر تركيا يتبادر إلى الذهن أن مقولة ‘أمن العراق هو أمن تركيا، واستقرار العراق هو استقرار تركيا’ وأكدت تركيا هذا الموقف في جميع المحافل".

وأشار آغا إلى أن تركيا وقفت دائماً إلى جانب الشعب العراقي، مضيفاً أن دعمها اليوم لتنمية وتطوير كركوك يمثل مصدر فخر كبير.

وفي 16 أبريل الفائت، انتُخب محمد سمعان آغا لمنصب محافظ كركوك خلال اجتماع لمجلس المحافظة عقب قبول استقالة سلفه ريبوار طه، لتنتقل إدارة محافظة كركوك إلى التركمان مجددا بعد نحو 100 عام.

جدير بالذكر أن التركمان يشكلون ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، ويقطنون في محافظات نينوى، وكركوك، وصلاح الدين، وأربيل، وديالى، وبغداد، والكوت، والسليمانية.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن أعداد التركمان في العراق تتجاوز 3 ملايين نسمة.