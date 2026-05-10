سفير تركيا لدى العراق يلتقي محافظ كركوك الجديد

Haydar Karaalp, Ali Makram Ghareeb, Zahir Sofuoğlu
10 مايو 2026•تحديث: 10 مايو 2026
Irak, Kerkük
كركوك/ الأناضول
التقى سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إينان، الأحد، محافظ كركوك الجديد محمد سمعان آغا، خلال زيارته مدينة كركوك.
وكان في استقباله لدى وصوله مبنى المحافظة، المحافظ محمد سمعان آغا ورئيس مجلس محافظة كركوك محمد حافظ ونائب المحافظ ريبوار طه وأعضاء مجلس المحافظة.
[1/4] التقى سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إينان، الأحد، محافظ كركوك الجديد محمد سمعان آغا، خلال زيارته مدينة كركوك. وكان في استقباله لدى وصوله مبنى المحافظة، المحافظ محمد سمعان آغا ورئيس مجلس محافظة كركوك محمد حافظ ونائب المحافظ ريبوار طه وأعضاء مجلس المحافظة.
[2/4] التقى سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إينان، الأحد، محافظ كركوك الجديد محمد سمعان آغا، خلال زيارته مدينة كركوك. وكان في استقباله لدى وصوله مبنى المحافظة، المحافظ محمد سمعان آغا ورئيس مجلس محافظة كركوك محمد حافظ ونائب المحافظ ريبوار طه وأعضاء مجلس المحافظة.
[3/4] التقى سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إينان، الأحد، محافظ كركوك الجديد محمد سمعان آغا، خلال زيارته مدينة كركوك. وكان في استقباله لدى وصوله مبنى المحافظة، المحافظ محمد سمعان آغا ورئيس مجلس محافظة كركوك محمد حافظ ونائب المحافظ ريبوار طه وأعضاء مجلس المحافظة.
[4/4] التقى سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إينان، الأحد، محافظ كركوك الجديد محمد سمعان آغا، خلال زيارته مدينة كركوك. وكان في استقباله لدى وصوله مبنى المحافظة، المحافظ محمد سمعان آغا ورئيس مجلس محافظة كركوك محمد حافظ ونائب المحافظ ريبوار طه وأعضاء مجلس المحافظة.
[1/4] التقى سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إينان، الأحد، محافظ كركوك الجديد محمد سمعان آغا، خلال زيارته مدينة كركوك. وكان في استقباله لدى وصوله مبنى المحافظة، المحافظ محمد سمعان آغا ورئيس مجلس محافظة كركوك محمد حافظ ونائب المحافظ ريبوار طه وأعضاء مجلس المحافظة.
[2/4] التقى سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إينان، الأحد، محافظ كركوك الجديد محمد سمعان آغا، خلال زيارته مدينة كركوك. وكان في استقباله لدى وصوله مبنى المحافظة، المحافظ محمد سمعان آغا ورئيس مجلس محافظة كركوك محمد حافظ ونائب المحافظ ريبوار طه وأعضاء مجلس المحافظة.
[3/4] التقى سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إينان، الأحد، محافظ كركوك الجديد محمد سمعان آغا، خلال زيارته مدينة كركوك. وكان في استقباله لدى وصوله مبنى المحافظة، المحافظ محمد سمعان آغا ورئيس مجلس محافظة كركوك محمد حافظ ونائب المحافظ ريبوار طه وأعضاء مجلس المحافظة.
[4/4] التقى سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إينان، الأحد، محافظ كركوك الجديد محمد سمعان آغا، خلال زيارته مدينة كركوك. وكان في استقباله لدى وصوله مبنى المحافظة، المحافظ محمد سمعان آغا ورئيس مجلس محافظة كركوك محمد حافظ ونائب المحافظ ريبوار طه وأعضاء مجلس المحافظة.
وفي 16 أبريل الفائت، انتُخب محمد سمعان آغا لمنصب محافظ كركوك خلال اجتماع لمجلس المحافظة عقب قبول استقالة سلفه ريبوار طه، لتنتقل إدارة محافظة كركوك إلى التركمان مجددا بعد نحو 100 عام.
جدير بالذكر أن التركمان يشكلون ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، ويقطنون في محافظات نينوى، وكركوك، وصلاح الدين، وأربيل، وديالى، وبغداد، والكوت، والسليمانية.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن أعداد التركمان في العراق تتجاوز 3 ملايين نسمة.