قالت إن تركيا تحظى بصورة إيجابية في المنطقة بفضل مساعداتها الإنسانية التي أسهمت في كسب محبة المواطنين

سفيرة تركيا: تجاوزنا هدف مليار دولار في تجارتنا مع كوت ديفوار قالت إن تركيا تحظى بصورة إيجابية في المنطقة بفضل مساعداتها الإنسانية التي أسهمت في كسب محبة المواطنين

أبيدجان / الأناضول

قالت سفيرة تركيا لدى كوت ديفوار، دنيز أردوغان باريم، إن العلاقات بين البلدين تشهد مستوى ممتازا، وإنهما تجاوزا هدف المليار دولار في حجم التجارة المتبادلة بالعام 2025.

وفي حديث للأناضول الأربعاء، أشارت باريم إلى استمرار الزيارات المتبادلة بشكل منتظم بين البلدين، وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحظى بتقدير واسع في كوت ديفوار (ساحل العاج) كما هو الحال في عموم إفريقيا.

وأكدت أن تركيا تنشط بقوة في مجالات العلاقات السياسية والزراعة والصحة والتجارة في كوت ديفوار، كما تولي أهمية كبيرة للمساعدات الإنسانية.

ولفتت إلى أن تركيا تحظى بصورة إيجابية في المنطقة بفضل مساعداتها الإنسانية التي أسهمت في كسب محبة المواطنين.

وأضافت: "تضاعف حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 1.5 مليار دولار. ونتعاون مع ساحل العاج في مجالات تبادل الخبرات والتعليم والعلاقات العسكرية والصناعات الدفاعية".

وأردفت: "كان رئيس جمهوريتنا قد وضع هدفا يتمثل في بلوغ حجم تجارة بقيمة مليار دولار، وقد حققنا هذا الهدف بالعام 2025 بل وتجاوزناه أيضا".

وأوضحت أن الاستثمارات التركية شهدت زيادة ملحوظة، مشيرة إلى وجود استثمارات مهمة لشركات تركية كبرى في مجالات الإسمنت والخرسانة الجاهزة.

وختاما قالت السفيرة إن كوت ديفوار تجذب التمويل وتحظى بالثقة بسبب استقرارها، وإن كثيرا من الدول الأجنبية أبدت اهتماما متزايدا بها خلال الفترة الأخيرة.

