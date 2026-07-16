في فعالية شملت معرضا للصور يوثق تضحيات الشعب التركي وموقفه الرافض لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو 2016

سفارة تركيا بالمغرب تحيي ذكرى "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية" في فعالية شملت معرضا للصور يوثق تضحيات الشعب التركي وموقفه الرافض لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو 2016

الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول

أحيت السفارة التركية في العاصمة المغربية الرباط، الأربعاء، الذكرى العاشرة لإحباط محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو/ تموز 2016.

وشهدت الفعالية، التي نظمت بمناسبة "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، حضور مسؤولين أتراك ومغاربة إلى جانب أفراد من الجالية التركية المقيمة في المغرب، وفق مراسل الأناضول.

كما نظمت السفارة معرضا للصور يوثق تضحيات الشعب التركي وموقفه الرافض لمحاولة الانقلاب.

وشهدت تركيا، منتصف يوليو/ تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع لتنظيم غولن الإرهابي، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وأعلنت الحكومة التركية 15 يوليو/ تموز من كل عام "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، تخليدا لذكرى 253 شهيدا قتلوا خلال التصدي لمحاولة الانقلاب.

وقال السفير التركي لدى المغرب مصطفى إلكر كيليتش، في كلمة خلال المناسبة، إن هذا اليوم "يجسد إرادة الشعب التركي في الدفاع عن الديمقراطية ومؤسسات الدولة".

وأضاف أن "الإرادة التي أظهرها الشعب في ليلة 15 يوليو سُطرت بأحرف من ذهب في صفحات التاريخ، وستظل إرادة الشعب هي الكلمة العليا في المستقبل أيضا".

وأكد السفير التركي، أن "الملحمة الديمقراطية التي كُتبت في تلك الليلة أصبحت إحدى أقوى الركائز التي يقوم عليها مشروع تركيا".

وأعرب عن امتنانه للشاب المغربي جواد مرون، الذي استشهد خلال التصدي لمحاولة الانقلاب، قائلا إن من المهم إبقاء اسمه حيا في الذاكرة المشتركة للشعب التركي.

وأضاف أن مرون، يمثل "رمزا مهما للعلاقات بين الشعبين المغربي والتركي"، داعيا إلى تخليد قصته والمحافظة عليها.

وفي تصريح للأناضول، قال السفير التركي إن الفعالية تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية" وما يحمله من دلالات، إلى جانب استحضار تضحيات من تصدوا لمحاولة الانقلاب.

ويعد المغربي مرون، الشهيد الأجنبي الوحيد في أحداث 15 يوليو/ تموز 2016، إذ أصيب برصاص الانقلابيين في مدينة إسطنبول أثناء مشاركته في المظاهرات الرافضة للمحاولة الانقلابية.