"سجن فلسطين".. فيلم يروي معاناة تركي في زنازين الأسد

إسطنبول/ الأناضول

تتحول قصة الشاب التركي أنغين أرسلان، الذي رفض الصمت أمام المأساة الإنسانية في فلسطين، وانطلق من ولاية مانيسا التركية متوجهاً إلى الأراضي الفلسطينية، قبل أن تعتقله قوات نظام بشار الأسد في سوريا لمدة 13 شهراً، إلى عمل سينمائي جديد يحمل عنوان "سجن فلسطين".

ومؤخراً حصل المنتجان التركيان مليك آق قايا وجيهان آقصوي على حقوق تحويل قصة حياة أرسلان إلى فيلم سينمائي، حيث بدأت بالفعل المرحلة التحضيرية للمشروع تمهيداً لانطلاق أعمال التصوير.

وكان أرسلان قد غادر منزله في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدافع شعور إنساني عميق وعدم قدرته على التزام الصمت تجاه ما وصفه بالاحتلال والمجازر وأعمال الدمار المستمرة في فلسطين.

وبعد عبوره الأراضي السورية، اعتقلته قوات نظام الأسد، حيث أودع في سجن يُعرف باسم "فرع فلسطين" في العاصمة دمشق، والذي يُعد من أكثر السجون حساسية في البلاد.

وقضى أرسلان 13 شهراً داخل ظروف اعتقال قاسية، قبل أن يستعيد حريته في ديسمبر/كانون الأول 2024، عقب التطورات التي أدت إلى سقوط نظام بشار الأسد.

ويهدف الفيلم إلى تقديم سردية إنسانية أوسع، من خلال تتبع قصة ثلاثة أشخاص من جنسيات مختلفة، جمعهم مصير واحد داخل زنزانة ضيقة لا تتجاوز مساحتها متراً ونصف المتر، في واحدة من أكثر التجارب قسوة داخل المعتقلات.

وفي هذا السياق، من المقرر أن يتوجه خلال الأيام المقبلة وفد من المنتجين إلى سوريا، يضم باحثين في التاريخ وخبراء في شؤون المنطقة ومستشارين في كتابة السيناريو، للبدء بمرحلة البحث الميداني.

وسيعمل الفريق على إجراء دراسات ميدانية في المواقع التي شهدت أحداث القصة، إلى جانب لقاء شهود عيان ممن عايشوا الانتهاكات التي وقعت داخل سجون نظام الأسد، وذلك بهدف توثيق التفاصيل تمهيداً لصياغتها درامياً في الفيلم.