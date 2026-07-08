رئيس الوزراء البريطاني يؤكد أن الحلف نجح في تعزيز وحدته وسط استمرار التوتر في أوكرانيا وإيران

ستارمر: الناتو خرج من قمة أنقرة أكثر قوة ووحدة رئيس الوزراء البريطاني يؤكد أن الحلف نجح في تعزيز وحدته وسط استمرار التوتر في أوكرانيا وإيران

لندن/ بهلول جتين قايا/ الأناضول

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن حلف شمال الأطلسي (ناتو) خرج من القمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الحلف، التي عقدت في أنقرة، "أكثر قوة ووحدة".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لقناة "سكاي نيوز" البريطانية، الأربعاء، على هامش مشاركته في قمة الناتو بالعاصمة التركية أنقرة.

وأشار ستارمر، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في ختام القمة أنها كانت بناءة.



وأضاف: "الناتو خرج من هذه القمة أكثر قوة ووحدة".

وأوضح ستارمر، أن بريطانيا رفعت إنفاقها الدفاعي مرتين خلال العامين الماضيين.



وأكد أن القدرات النووية لبلاده جاهزة للإسهام في تعزيز قدرات جميع حلفاء الناتو.

وقال: "كانت قمة جيدة. أردنا أن نكون موحدين، وقد نجحنا في ذلك. ومن المهم للغاية أن نحافظ على هذه الوحدة في ظل استمرار التوتر في أوكرانيا وإيران".

وتطرق ستارمر إلى الانتقادات التي وجهها إليه ترامب، قائلا: "لطالما كانت علاقتنا جيدة. ومن المهم للغاية في السياسة أن تكون لديك علاقات جيدة. فالتحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وبريطانيا بالغ الأهمية".



وأردف: "نحن نعمل معا على مدار الساعة في مجالات الدفاع والأمن والاستخبارات. والناتو منظمة للتعاون عبر الأطلسي يعززها جميع أعضائها. ومن المهم أن يتمتع رئيس الوزراء البريطاني بعلاقة جيدة مع الرئيس الأمريكي. وأنا سعيد لأنني حققت ذلك، وأسعى إلى الحفاظ عليه، لأنني أعتقد أن ذلك مهم لبلادي".

وفيما يتعلق بتصريحات ترامب بشأن إيران، قال ستارمر: "كثيرون في بلادنا يريدون استمرار وقف إطلاق النار، وتحقيق الاستقرار، وإبقاء مضيق هرمز مفتوحا. وهذا يعني تخفيف الضغوط على اقتصادنا وأسعار الطاقة".

وأضاف: "لا يمكنني أن أتصرف وكأن ما جرى في الأيام الأخيرة لم يفرض تحديات إضافية".



وأكد ستارمر، أن حكومته ستواصل التركيز على تثبيت وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن هذه القمة تمثل آخر مشاركة له في قمة دولية بصفته رئيسا للوزراء، بعدما أعلن، إثر استقالته من زعامة حزب العمال الشهر الماضي، أنه سيسلم منصبي زعيم الحزب ورئيس الوزراء قبل افتتاح البرلمان في سبتمبر/ أيلول المقبل.