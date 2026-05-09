"ساها 2026" يختتم فعالياته بـ8 مليارات دولار عقود تصدير و150 ألف زائر اختُتم السبت، معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في إسطنبول، أعماله بمشاركة أكثر من 150 ألف زائر، ووفود من أكثر من 75 دولة، وتوقيع عقود تصدير خارجية بقيمة تقارب 8 مليارات دولار.

إسطنبول/ الأناضول

** المدير العام لشركة روكيتسان مراد إكينجي:

عدد الزوار "ساها 2026" بلغ أكثر من 150 ألف شخص

توقيع صفقات تصدير خارجية بقيمة تقارب 8 مليارات دولار

المعرض استضاف وفوداً من أكثر من 75 دولة حول العالم

**مدير عام شركة أسيلسان أحمد آق يول:

اختتمنا النسخة الأكبر من معرض ساها من حيث حجم المشاركة خاصة من أوروبا

اللقاءات في المعرض تعكس أهمية تركيا في الصناعات الدفاعية بالنسبة لأمن أوروبا

دول سبق أن فرضت حظرا علينا حضرت إلى معرض

**المدير العام لمؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية إلهامي قليتش:

شارك في المعرض 55 وزيرا ونائب وزير أجنبي

من أسباب الحضور الدولي المكثف الطابع التجاري القائم على الشراكة وخاصة في نقل التكنولوجيا

** الأمين العام لساها إسطنبول ليفنت كريم أوتشا:

نحقق في كل دورة تطورا أكبر من حيث النوع والكم

النسخة المقبلة من المعرض ستُقام بين 16 و20 مايو 2028

"ساها 2026" الذي يعد أكبر تجمع لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في تركيا وأوروبا، عكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصناعات الدفاعية التركية.

وشهد الاجتماع الختامي للمعرض حضور نائب رئيس تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية، المدير العام لشركة روكيتسان مراد إكينجي، والمدير العام لشركة أسيلسان أحمد أق يول.

كما حضره المدير العام لمؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية إلهامي قليتش، والمدير العام لشركة "توساش لصناعة المحركات" محمود فاروق أق شيت، والمدير العام لشركة توساش محمد دمير أوغلو، والأمين العام لتكتل شركات "ساها إسطنبول" ليفنت كريم أوتشا.

وبحث الاجتماع مساهمات المعرض في قطاع الصناعات الدفاعية والإحصاءات التي تم تحقيقها.

وقال إكينجي، في كلمته إن نسخة هذا العام من المعرض حققت أرقاماً قياسية، مشيراً إلى الإقبال الكبير الذي شهده الحدث.

وأوضح أن معرض "ساها 2026" أُقيم على مساحة مغلقة تبلغ 400 ألف متر مربع، وبلغ عدد الزوار أكثر من 150 ألف شخص.

وأعلن إكينجي، توقيع صفقات تصدير خارجية بقيمة تقارب 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أنه رقم يفوق بكثير ما تحقق في نسخة "ساها 2024"

واعتبر أن الأرقام المسجلة تعكس الزخم الذي يشهده قطاع الصناعات الدفاعية التركية وتطوره والاهتمام الدولي المتزايد به.

وأفاد إكينجي، بأن المعرض استضاف وفوداً من أكثر من 75 دولة حول العالم.

واعتبر أن تقديم شركات الصناعات الدفاعية التركية أكثر من 200 منتج جديد "أحد أهم عوامل نجاح المعرض".

وأثبتت "ساها 2026" بحسب إكينجي، على المستوى الدولي البنية المبتكرة والحيوية التي يتمتع بها القطاع الصناعي التركي.

**دول فرضت حظرا على تركيا جاءت إلى "ساها 2026" للتعاون

من جانبه، قال المدير العام لشركة أسيلسان أحمد آق يول، إنهم اختتموا النسخة الأكبر من معرض "ساها" من حيث حجم المشاركة حتى اليوم.



ولفت آق يول، بشكل خاص إلى كثافة الزوار القادمين من أوروبا.

وأشار إلى أن اللقاءات التي جرت خلال المعرض أظهرت مرة أخرى أن تركيا تحتل موقعاً محورياً بالنسبة لأمن أوروبا بفضل قوتها في الصناعات الدفاعية.

وقال آق يول: "أصبحنا نحدد الاتجاهات في الصناعات الدفاعية. وهذا المعرض كان دليلاً على ذلك. فالعالم بأسره موجود هنا ليرى ماذا أنجزت تركيا وما الذي يُصنع فيها".

وأضاف: "إن حضور دول سبق أن واجهنا معها مشكلات عديدة، بما في ذلك فرض الحظر، لكي تبحث معنا ما الذي نستطيع فعله معا، يؤكد على المكانة التي وصلنا إليها وعلى قوة تركيا وقوة شعبنا".

**"ساها 2026" تستضيف 55 وزيرا ونائب وزير

من جانبه، ذكّر المدير العام لمؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية إلهامي قليتش، بأن معرض "ساها 2026" بدأ عام 2018 على مساحة تبلغ 5 آلاف متر مربع.



وأشار قليتش، إلى أن ما وصل إليه اليوم بلغ "أبعادا مذهلة".

ولفت إلى أنه شارك 55 وزيرا ونائب وزير أجنبي في المعرض.



وأوضح أنّ ذلك يعكس المكانة الدولية لتركيا والزخم الذي تشهده صناعاتها الدفاعية.

ومن أسباب الحضور الدولي المكثف بحسب قليتش الطابع التجاري القائم على الشراكة بدلاً من مجرد علاقة بائع ومشترٍ، خاصة في مجال نقل التكنولوجيا.

**نحو 30 ألف اجتماع أعمال ثنائي

بدوره، لفت المدير العام لشركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" محمد دمير أوغلو، إلى الاجتماعات الاستراتيجية التي جرت على العلن وخلف الكواليس.



وأوضح دمير أوغلو، أن من أبرز خصائص معرض "ساها" هو جمع الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الشركات المكوِّنة لسلاسل التوريد من أجل إيجاد حلول مشتركة.

وأشار إلى أنّ من أبرز سمات "ساها 2026" أنها استضافت ما يقارب من 30 ألف اجتماع أعمال ثنائي (B2B).

وفي هذا الصدد، قال دمير أوغلو: "معرض ساها يجمع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المكونة لسلاسل التوريد لمناقشة المشكلات القائمة والخطط المستقبلية وإيجاد حلول لها".



وأردف: "أثبت ساها نجاحه في تحقيق ذلك، وعدد الاجتماعات الذي اقترب من 30 ألفا دليل واضح على هذا النجاح".



**مبيعات دولية للمحركات وشراكات جديدة

من جانبه، أكد المدير العام لشركة توساش لصناعة المحركات محمود فاروق آق شيت، أن المعرض كان مثمراً للغاية على صعيدِ التعاونِ المشترك، والمبيعاتِ، وسلاسلِ التوريد.



وأوضح آق شيت، أنهم وقعوا خلال المعرض ثلاث اتفاقيات بيع، ووصف إحداها بأنها "خارجية وكبيرة".

وقال: "تتضمن هذه الاتفاقيات أيضا مبيعات للمحركات. كما وقعنا اتفاقية تعاون مع مؤسسة دولية".

**اللقاء المقبل بين 16 و20 مايو 2028

بدوره، أوضح الأمين العام لساها إسطنبول ليفنت كريم أوتشا، أنهم اختتموا النسخة الخامسة من المسيرة التي بدأت عام 2018.



وأشار أوتشا، إلى أنهم يحققون في كل دورة تطوراً أكبر من حيث النوع والكم.

وأعلن أن النسخة المقبلة من المعرض، الذي يواصل نموه بالتوازي مع تطور الصناعات الدفاعية التركية، ستُقام بين 16 و20 مايو/أيار 2028.