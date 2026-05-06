"ساها 2026".. روكتسان تكشف عن صاروخ "نشتر" للضربات دقيقة

كشفت شركة روكتسان التركية عن صاروخها الجديد "نشتر" (NEŞTER) في معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، الذي يُنظم في مركز إسطنبول للمعارض بين 5 و9 مايو/ أيار الجاري.

وجرى تصميم "نشتر" بهدف تنفيذ ضربات عالية الدقة مع تقليل الأضرار الجانبية إلى الحد الأدنى.

ويتميز الصاروخ برأس حربي مبتكر لا يحتوي على مواد متفجرة، بل يعتمد على مستشعر اقتراب يُفعّل قبل ملامسة الهدف.

ويضم أيضاً شفرات قاطعة تتيح إصابة الأهداف المحددة بدقة عالية دون التسبب بدمار واسع.

وتشارك شركة روكتسان في معرض "ساها 2026" بنحو 40 نظاماً متقدماً، إلى جانب منتجاتها الجديدة.

ومن أبرز معروضاتها، صاروخ "تايفون" البالستي، وأنظمة الدفاع الجوي "سيبر" و"حصار" و"سونغور"، إضافة إلى مجموعة من الصواريخ التكتيكية وأنظمة الطوربيد ومنصات الأسلحة المختلفة.

كما تعرض الشركة مركبة إطلاق الأقمار الصناعية "شيمشك-2"، التي تخطط لإجراء أول اختبار لها خلال الفترة المقبلة.

والثلاثاء، انطلقت فعاليات معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، في مركز إسطنبول للمعارض، ويستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري.

وتقام نسخة هذا العام من المعرض الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية، على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ويستهدف المعرض، الذي ينظم مرة كل عامين، رفع قيمة عقود التصدير من 6.2 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في نسخة "ساها 2024" إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار هذا العام.