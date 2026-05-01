"ساها 2026".. تركيا تعرض مدرعات جيل جديد وأنظمة تسليح هجينة

أنقرة / الأناضول

معرض الصناعات الدفاعية والطيران والفضاء "ساها 2026" سيقام بمركز إسطنبول بين 5 و9 مايو

ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول"، أكبر تجمع لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في تركيا وأوروبا

يشهد عرض أحدث الصناعات العسكرية التركية من مركبات مدرعة وأنظمة تسليح هجينة موجهة بالطاقة

تستعد إسطنبول لتنظيم معرض الصناعات الدفاعية والطيران والفضاء "ساها 2026"، حيث تتجه الأنظار هذا العام نحو أحدث ما توصلت إليه الصناعات العسكرية التركية من مركبات مدرعة وأنظمة تسليح هجينة موجهة بالطاقة.

المعرض المزمع إقامته في مركز إسطنبول للمعارض بين 5 و9 مايو/أيار الجاري، ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول"، أكبر تجمع لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في تركيا وأوروبا.

ومن المقرر أن تعرض شركة "إف إن إس إس" FNSS، إحدى أبرز الشركات التركية في مجال المركبات البرية العسكرية، مركبات حديثة دخلت حديثا إلى أسطول قوات الأمن في البلاد، إلى جانب أحدث قدراتها التقنية.

كما سيُعرض خلال "ساها 2026" نظام "ألقا - قابلان" الهجين لسلاح الطاقة الموجه، والمطور بالتعاون بين شركتي "إف إن إس إس" و"روكيتسان" التركيتين، بعد تزويده بقدرات إضافية منذ الكشف الأول عنه في معرض سابق بتركيا بالعام 2025.

ويجمع النظام في بنيته بين منصة "قابلان" الهجينة ونظام "ألقا" للطاقة الموجهة، ويتميز بقدرته على رصد وتحييد الطائرات المسيرة الصغيرة جدا والذخائر الجوالة، مع توفير حل منخفض التكلفة لمواجهة التهديدات غير المتكافئة.

كما ستعرض "إف إن إس إس" في جناحها بالمعرض، مركبة القتال المدرعة ذات العجلات من الجيل الجديد "بارس ألفا" ثمانية الدفع والمزودة ببرج التحكم عن بُعد "TEBER-II 30/40" والذي يتيح مرونة في استخدام مدافع عيار 30 و40 ملم وفق متطلبات العمليات.

صورة : FNSS/AA

كما تشمل العروض مركبة الهجوم البرمائية المدرعة "زاها"، التي دخلت الخدمة سابقا ضمن صفوف القوات البحرية التركية.



وتتميز "زاها" بقدرتها على تنفيذ عمليات الإنزال البرمائي بسرعة عالية، ما يتيح نقل القوات من السفن إلى الشاطئ بكفاءة مع توفير الحماية والدعم الناري.

صورة : FNSS/AA

وفي إطار مشروع المركبات المدرعة التكتيكية متعددة الأغراض، سيتم أيضًا عرض مركبة القيادة والسيطرة "إيزجي" سداسية الدفع، التي وصلت عمليات تسليمها إلى مراحلها النهائية لصالح القوات المسلحة التركية.

وتوفر هذه المركبة قدرات متقدمة في مجالات الاستطلاع والقيادة والسيطرة، إلى جانب مستوى عالٍ من الحماية الباليستية ومقاومة الألغام، ما يعزز فعاليتها في مهام الأمن الداخلي والعمليات الميدانية.

معرض "ساها"

وتقام نسخة هذا العام من معرض "ساها 2026" على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ومن المخطط إجراء أكثر من 30 ألف اجتماع ثنائي B2B بين الشركات، إلى جانب الكشف عن 203 منتجات جديدة، وتنظيم 164 حفل مراسم توقيع ستركز على اتفاقيات تصدير بقيمة 4 مليارات دولار.

وسيجمع المعرض العديد من الشركات وممثلي الشركات والوفود الرسمية والوفود التجارية والزوار من أربع قارات، على رأسها من أوروبا والولايات المتحدة وكندا.

وسيشهد المعرض تقديم منتجات ذات تكنولوجيا عالية للمرة الأولى، وعرض قدرات مركبات ذاتية القيادة ومزودة بأحد التقنيات ومطورة في تركيا بمجال استكشاف الكواكب "روفر"، وذلك في مسارات خاصة أُعدت لهذا الغرض.