"ساها 2026" بتركيا.. عقود تصدير أسلحة بـ 8 مليارات دولار خلال 3 أيام، وهو رقم قياسي بالنسبة للمعرض، بحسب رئيس مجلس إدارة تكتل شركات "ساها إسطنبول" خلوق بيرقدار..

إسطنبول / الأناضول

وقّعت الشركات التركية عقود تصدير بنحو 8 مليارات دولار خلال الأيام الثلاثة الأولى من معرض "ساها 2026" الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء.

وانطلقت فعاليات معرض "ساها 2026" الثلاثاء، في مدينة إسطنبول بمشاركة محلية ودولية واسعة، ويستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري، وتشارك فيه وكالة الأناضول بصفة شريك إعلامي عالمي.

وفي تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة، أفد رئيس مجلس إدارة تكتل شركات "ساها إسطنبول" خلوق بيرقدار، بأن تركيا سجلت رقما قياسيًا في معرض "ساها 2026" من حيث حجم الصادرات.

وقال: "في الأيام الثلاثة الأولى من المعرض، وقّعت شركاتنا عقود تصدير بقيمة تقارب 8 مليارات دولار".



وأردف بيرقدار قائلا: "أهنئ من كل قلبي جميع أعضاء ساها إسطنبول الذين ساهموا في تحقيق هذا المشهد المشرف".

وتقام نسخة هذا العام من المعرض، الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية، على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ويقترب "ساها 2026" الذي ينظم مرة كل عامين من تحقيق هدفه في تجاوز 8 مليارات دولار من عقود تصدير الأسلحة، وهو هدف رُصد بعد تسجيل عقود تصدير بقيمة 6.2 مليارات دولار في نسخة "ساها 2024".