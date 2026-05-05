ساها 2026.. "الصناعات الميكانيكية" التركية تكشف عن 50 منتجا دفاعيا

إسطنبول/ الأناضول

أزاحت شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية (حكومية) الستار عن أكثر من 50 منتجا دفاعيا جديدا، الثلاثاء، خلال معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في إسطنبول.



وشارك وزير الدفاع التركي يشار غولر في حفل الكشف عن المنتجات الجديدة للشركة، ومن أبرزها صاروخ "أنفال-17"، المصمم للعمل مع منظومة "تولغا" (TOLGA) الليزرية للدفاع الجوي قصير المدى.

كما تضمنت المنتجات منظومات أسلحة ليزرية وكشف صوتي، ومدافع ميدانية محمولة على مركبات من طراز "أتيلا" و"أوران"، إلى جانب أنظمة لفتح ممرات في حقول الألغام وبندقية مشاة جديدة.

وفي ختام الحفل، وقعت مديرية خدمات التوريد بوزارة الدفاع التركية وشركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية اتفاقية لتوريد مواد وقائية ضد التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت أعمال معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، في مركز إسطنبول للمعارض، ويستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري.

وتقام نسخة هذا العام من المعرض الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية، على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ويستهدف المعرض، الذي ينظم مرة كل عامين، رفع قيمة عقود التصدير من 6.2 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في نسخة "ساها 2024" إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار هذا العام.​​​​​​​