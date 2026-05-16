"سارسيلماز" التركية تدخل السوق الأمريكية عبر بوابة شرطة فلوريدا

أنقرة/ الأناضول

أعلنت شركة "سارسيلماز" التركية لصناعات الأسلحة، الجمعة، أن مسدسها الرشاش "سار 109 تي" دخل مخزون شرطة مقاطعة "ميامي-ديد" قسم (مدينة) دورال، في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقالت الشركة التركية، في بيان، إنه لأول مرة يتم فيها تسجيل مسدسها الرشاش "سار 109 تي" ضمن معدات قسم شرطة بالولايات المتحدة.

وأضافت أنها بهذا النجاح تجاوزت "عتبة مهمة" في السوق الأمريكي، الذي يُعد من أكثر أسواق الأمن والدفاع تنافسية في العالم.

وأشارت "سارسيلماز" إلى أن المسدس تم إدراجه ضمن معدات الشرطة لاستخدامه في العمليات الأمنية والتدريب والتقييم.

وتُعد مدينة دورال، إحدى مراكز مقاطعة ميامي-ديد، في جنوب فلوريدا، منطقة مهمة بسبب قربها من شبكات النقل الدولية وارتفاع متطلبات الأمن فيها.

كما أن دورال، تستضيف فعاليات دبلوماسية وتجارية رفيعة المستوى ما يجعل من سرعة الاستجابة والقدرة التشغيلية للأجهزة الأمنية عنصرا أساسيا.

ونقل البيان، عن رئيس مجلس إدارة الشركة لطيف أرال أليش، قوله إن "اختيار منتجاتنا من قبل أجهزة إنفاذ القانون في أهم أسواق العالم ليس مجرد نجاح تجاري، بل هو انعكاس قوي في الميدان لموثوقيتنا وجودتنا وأدائنا التشغيلي".

وأضاف أرال أليش: "سنواصل تعزيز حضورنا في الأسواق العالمية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، من خلال حلول تكنولوجية متقدمة تركز على احتياجات المستخدمين المحترفين".

ومسدس "سار 109 تي" يعمل بآلية ارتداد متحكم بها مع هيكل ممتص للارتداد، ويتميز بسبطانة بطول 9.8 إنش ونظام سكة بيكاتيني رباعية الجوانب، ما يسمح باستخدام ملحقات متعددة، كما يوفر التصميم المتوافق مع أجهزة التصويب البصرية إمكانية دمجه في تشكيلات عملياتية مختلفة.

وتؤكد الشركة أن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز علاقاتها مع أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، وتوسيع نطاق استخدام منتجاتها المصممة للمستخدمين المحترفين في الأسواق الدولية.

