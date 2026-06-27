الرئيس الأوكراني قال إنهم سيعقدون لقاءات ثنائية عديدة على هامش قمة الناتو بأنقرة المقررة يومي 7 و8 يوليو..

زيلينسكي: نستعد لقمة الناتو في أنقرة وتعزيز الدفاعات الجوية أولويتنا الرئيس الأوكراني قال إنهم سيعقدون لقاءات ثنائية عديدة على هامش قمة الناتو بأنقرة المقررة يومي 7 و8 يوليو..

كييف/ الأناضول

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنهم يواصلون التحضير للمشاركة بقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 يوليو/ تموز القادم، وإن تعزيز الدفاعات الجوية أولوية لكييف.



جاء ذلك في رسالة مصورة نشرها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الجمعة.

ولفت إلى أن الجانب الأوكراني سيعقد لقاءات ثنائية عديدة على هامش قمة الناتو بأنقرة.

من ناحية أخرى، أشار إلى أن روسيا وأوكرانيا نفذتا، الجمعة، عملية تبادل شملت 160 أسير حرب من كل جانب، مؤكدا أن الجهود مستمرة من أجل الإفراج عن جميع الأسرى.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا غير مقبول" في شؤونها الداخلية.