زلزال مزدوج ضرب فنزويلا في 24 يونيو، مخلفا 3 آلاف و899 قتيلا

زلزال فنزويلا.. "تيكا" التركية ترسل مستلزمات إيواء زلزال مزدوج ضرب فنزويلا في 24 يونيو، مخلفا 3 آلاف و899 قتيلا

لا غوايرا / الأناضول

قدمت وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" شاحنتين محملتين بمستلزمات إيواء واحتياجات معيشية أساسية إلى مدينة لا غوايرا الفنزويلية، الأكثر تضررًا من الزلزال الذي ضرب البلاد في 24 يونيو/ حزيران الماضي.

وتشمل المساعدات الإنسانية أكياس نوم وخيامًا ومعدات مطابخ ومواقد متنقلة، وجرى تسليمها الخميس إلى مسؤولي ولاية لا غوايرا في ملعب خوسيه ماريا فارغاس، الذي جُمعت فيه المساعدات الإنسانية، وفقًا لمراسل الأناضول.

وشارك في مراسم التسليم سفير تركيا لدى كاراكاس ناجي آيدان قرمان أوغلو، وحاكم ولاية لا غوايرا خوسيه أليخاندرو تيران، ومنسق برامج "تيكا" في بوغوتا أحمد فاروق مشتاق أوغلو.

وفي كلمته، لفت السفير قرمان أوغلو إلى أن وكالة "تيكا" تقدم الدفعة الثالثة من المساعدات عقب الزلزال.

وأكد استمرار المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن طائرتين محملتين بمساعدات إنسانية ستصلان من تركيا إلى فنزويلا في 12 يوليو/ تموز الجاري.

وكانت "تيكا" قدمت مؤخرًا معدات للبحث والإنقاذ، ومواد للإغاثة العاجلة، وطرودًا غذائية، ومستلزمات للنظافة الشخصية للمحتاجين في مدينة لا غوايرا.

وفي 24 يونيو ضرب زلزال مزدوج فنزويلا، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر، ما خلف 3 آلاف و899 قتيلًا، و16 ألفًا و740 شخصًا من المصابين في آخر حصيلة رسمية.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 26 يونيو أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة تُقدَّر بنحو 6.7 مليارات دولار.

وما زالت عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في البلاد، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى.