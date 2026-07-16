زلزال فنزويلا.. الفرق التركية تعود بعد المشاركة في جهود الإنقاذ الزلزال المزدوج أدى لمقتل أكثر من 4700 شخص وإصابة 16 ألفا و740 شخص

أنقرة/ الأناضول

عادت فرق الإنقاذ التركية إلى البلاد بعد مشاركتها في عمليات البحث والإنقاذ عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 يونيو/ حزيران الماضي.

وبعد انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة، عادت إلى أنقرة طائرة شحن عسكرية تابعة لوزارة الدفاع التركية، وعلى متنها أفراد الفرق.

وضمت الطائرة أفرادا من رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، إضافة إلى 22 عنصرا من فريق البحث والإنقاذ الدولي التابع للواء المساعدات الإنسانية في القوات المسلحة التركية، إلى جانب أربعة كلاب مدربة ومعدات متخصصة في البحث والإنقاذ.

وكانت الفرق التركية توجهت إلى فنزويلا عقب الزلزال المزدوج، إذ بلغت قوة الأول 7.2 درجات، والثاني 7.5 درجات، وأديا إلى مقتل أكثر من 4700 شخص وإصابة 16 ألفا و740 آخرين.

يُذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أعلن، في 26 يونيو/ حزيران الماضي، أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة تقدر بنحو 6.7 مليارات دولار.