دون ورود أي تقارير عن إصابات أو أضرار..

زلزال بقوة 5 درجات يهز ولاية ملاطيا التركية دون ورود أي تقارير عن إصابات أو أضرار..

أنقرة/ الأناضول

وقع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في ولاية ملاطيا شرقي تركيا، صباح السبت.

وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) بأن الزلزال حدث عند الساعة 06:20 بالتوقيت المحلي، وكان مركزه قضاء بطال غازي.

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 15.59 كيلومترا تحت سطح الأرض.



وأعلن والي ملاطيا سيدار ياووز، في تدوينة على منصة "إكس" الأمريكية، أن الفرق المختصة بدأت عمليات المسح الميداني، وأنه لم ترد أي نتائج أو تقارير سلبية حتى الآن.