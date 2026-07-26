بعد استكمال تسليم المركبات المصنعة في تركيا، سُلمت أولى مركبات "كوبرا 2" المنتجة بالكامل في منشأة "أوتوميكانيكا" بمدينة ميدياش إلى القوات المسلحة الرومانية..

رومانيا تصبح قاعدة أوروبية لإنتاج مدرعات "كوبرا 2" التركية بعد استكمال تسليم المركبات المصنعة في تركيا، سُلمت أولى مركبات "كوبرا 2" المنتجة بالكامل في منشأة "أوتوميكانيكا" بمدينة ميدياش إلى القوات المسلحة الرومانية..

أنقرة/ الأناضول

أصبحت رومانيا مركز الإنتاج الأوروبي لمدرعات "كوبرا 2" التركية، عقب انطلاق التصنيع التسلسلي للمركبات في مصنع ميدياش وتسليم أولى الوحدات المنتجة هناك إلى القوات المسلحة الرومانية.



وتتواصل عمليات تسليم مركبات "كوبرا 2" التركية المدرعة التكتيكية ذات الدفع الرباعي، إلى القوات المسلحة الرومانية.

ويأتي ذلك وفق اتفاقية بين البلدين أواخر العام الماضي، لتصدير ألف و59 مركبة من طراز "كوبرا 2" إلى رومانيا، في أكبر صفقة تصدير لمركبات مدرعة برية تنفذها الصناعات الدفاعية التركية.

صورة : OTOKAR/AA

وبعد استكمال تسليم المركبات المصنعة في تركيا، سُلمت أولى مركبات "كوبرا 2" المنتجة بالكامل في منشأة "أوتوميكانيكا" بمدينة ميدياش الرومانية إلى القوات المسلحة الرومانية، حسبما أفاد مراسل الأناضول.

ومع انطلاق الإنتاج التسلسلي وفق الخطة وبدء عمليات التسليم، أصبحت منشأة أوتوميكانيكا ميدياش مركز الإنتاج الأوروبي لشركة أوتوكار التركية وأول منشأة إنتاج لها داخل الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر تصنيع أكثر من 780 مركبة من أصل 1059 طلبتها رومانيا، في مصنع ميدياش خلال 5 سنوات.

وحتى الآن، جرى تسليم نحو 300 مركبة، فيما يُخطط لتسليم 216 مركبة أخرى خلال عام 2026.

ويقع المصنع على مساحة تقارب 140 ألف متر مربع، ويضم بنية تحتية مطابقة لمعايير الناتو ومجهزة بأحدث معدات الإنتاج.

وتحتل المدرعة "كوبرا 2" التكتيكية مكانة مميزة لدى قوات الدرك والشرطة التركية، نظرا لأدائها مهمات متعددة مثل مراقبة الحدود والاستطلاع ونقل الجنود وإطلاق الصواريخ والإسعاف.

وتزن المدرعة 30 طنا، وتتمتع بقدرات عالية في التنقل السلس على مختلف التضاريس الجبلية والأرياف، بفضل أنظمة التعليق المستقل (المسؤول عن الثبات والتوازن)، والنفخ المركزي للإطارات، وكوابح "إي بي إس".

كما توفر "كوبرا 2" لسائقها قيادة سهلة حتى في البيئة المظلمة بفضل كاميرات الرؤية الليلية وإجراء مناورات بسهولة، وهي مجهّزة من كافة الجوانب التقنية لتلبية جميع متطلبات طاقمها.