روكيتسان: صناعات الدفاع التركية تستطيع تلبية احتياجات أوروبا والناتو

أنقرة / الأناضول

مدير عام شركة "روكيتسان" التركية للصناعات الدفاعية مراد أكينجي، بتصريحات للأناضول:

- توسيع التعاون مع الشركات الأوروبية يرفع صادرات القطاع من 10 مليارات دولار إلى ما بين 15 و20 مليار

- تركيا تمتلك بنية تحتية وقدرة إنتاجية كبيرة يمكن أن تسهم في تلبية احتياجات حلف الناتو

- "روكيتسان" تنتج حاليا الذخائر الذكية والصواريخ الباليستية وصواريخ الدفاع الجوي وقادرة على تلبية الاحتياجات العاجلة

قال مدير عام شركة "روكيتسان" التركية للصناعات الدفاعية، مراد أكينجي، إن الصناعات التركية تمتلك القدرة على تلبية جزء مهم من احتياجات أوروبا ودول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مع إمكانية رفع صادرات الدفاع إلى ما بين 15 و20 مليار دولار.

جاء ذلك في تصريح للأناضول، الثلاثاء، على هامش "منتدى الصناعات الدفاعية" المنعقد ضمن أعمال القمة 36 لقادة دول وحكومات الناتو في أنقرة.

وأوضح أكينجي أن توسيع التعاون مع الشركات الأوروبية قد يرفع صادرات القطاع من 10 مليارات دولار المسجلة العام الماضي إلى ما بين 15 و20 مليار دولار.

وأضاف أن المنتدى أتاح لقاءات مع كبرى شركات الصناعات الدفاعية في دول الحلف، مشيراً إلى توقيع عدد من الاتفاقيات التي تمهد لمشاريع مستقبلية.

وأكد أن تركيا تمتلك بنية تحتية وقدرة إنتاجية كبيرة يمكن أن تسهم في تلبية احتياجات الحلف، لافتاً إلى أن مشاريع الإنتاج المشترك بين دول الناتو تنطوي على إمكانات كبيرة.

وأشار أكينجي إلى أن أكثر من ألفي شركة تركية تشارك في سلسلة التوريد الخاصة بالصناعات الدفاعية، معتبرًا أن هذا النظام الإنتاجي يمنح تركيا ميزة تنافسية تمكنها من تلبية احتياجات أوروبا والحلف بسرعة وكفاءة.

وأضاف أن "روكيتسان" تنتج حالياً ذخائر ذكية وصواريخ باليستية وصواريخ الدفاع الجوي ومضادة للدبابات، مؤكداً قدرة الشركة على الإسهام بصورة أكبر في تلبية الاحتياجات العاجلة والمشاريع التكنولوجية طويلة الأمد لدول الناتو.

وتستضيف العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء والأربعاء، القمة 36 للناتو، والتي استُهِلّت بمنتدى الصناعات الدفاعية الذي يركز على الإنتاج العابر للأطلسي والاستثمارات المرتبطة به.