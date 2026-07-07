"روكيتسان" التركية تشارك بمشاريع استراتيجية لمنظومة ردع "الناتو"

أنقرة / الأناضول

أعلن مدير عام شركة "روكيتسان" التركية للصناعات الدفاعية، مراد أكينجي، أن الشركة ستكون من بين الجهات الرئيسية المنفذة لعدد من المشاريع الدفاعية الاستراتيجية المشتركة التي جرى توقيعها خلال "منتدى الناتو للصناعات الدفاعية 2026" في العاصمة أنقرة.

وأوضح أكينجي بتدوينة على منصات التواصل، الثلاثاء، أن المشاريع تشمل مجالات حيوية للحلف، منها: قدرات القوة الضاربة، وأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي المتكاملة، وقدرات الفضاء والمراقبة.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات ستسهم بشكل مباشر في تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة لكل من تركيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مؤكداً أن "روكيتسان" ستواصل دعم هذه المشاريع وتطويرها باستخدام تقنياتها المتقدمة وأنظمتها الردعية.

وفي بيان، شددت الشركة على التزامها بالعمل والتطوير المستمر، قائلة: "نواصل الإنتاج من أجل دفاع قوي، وتكنولوجيا متقدمة، وأمن مشترك".

وفي وقت سابق، أفاد رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، خلوق غورغون، بأن شركات "أسيلسان" و"روكيتسان" و"إس تي إم"، إضافة إلى مؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك"، ستكون من بين الجهات الرئيسية المنفذة لمشاريع القدرات الدفاعية الاستراتيجية المشتركة، ما يعزز مكانة ودور الصناعات الدفاعية التركية داخل الحلف.

وتستضيف تركيا، الثلاثاء والأربعاء، القمة 36 للناتو، للمرة الثانية بعد مرور 22 عامًا على استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، في وقت تتسم فيه القمة بأهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والبنية الأمنية العالمية.