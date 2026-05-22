روته: تركيا مثال رائع على طريقة تنظيم قاعدة للصناعات الدفاعية الأمين العام لحلف الناتو مارك روته قال إن "تركيا بما تملكه من أكثر من 3 آلاف شركة، تتمتع بأهمية بالغة في هذا الصدد"

بروكسل / الأناضول

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته، إن قمة الحلف المقبلة في أنقرة ستناقش الحاجة إلى زيادة الإنتاج الدفاعي، مؤكدا أن تركيا "مثال رائع" على طريقة تنظيم قاعدة لهذه الصناعات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة، في ختام اجتماع لوزراء خارجية الناتو في مدينة هلسينغبورغ السويدية.

وأشار روته إلى أن الوزراء ناقشوا، قبيل قمة أنقرة المقررة يومي 7 و8 يوليو/ تموز المقبل، الالتزامات المشتركة المتعلقة بالدفاع الجماعي وسبل تعزيز قوة الحلف.

وأعرب عن اعتقاده أن تركيا ستقدم عرضا مذهلا في عاصمتها أنقرة وستحدث تأثيرا كبيرا، خلال استضافتها للقمة.

وأوضح أن قمة أنقرة ستركز على نجاح زيادة الإنفاق الدفاعي.

وتابع: "فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية، أنا واثق تماما بأننا سنشهد تقدما كبيرا. لم نصل بعد إلى المستوى المطلوب، لا على الجانب الأمريكي ولا على الجانب الأوروبي من الناتو".

وأردف: "نحتاج إلى إنتاج المزيد، لكن من الواضح أن قاعدة الصناعات الدفاعية بدأت الآن تغيّر هذه العقلية وطريقة التفكير، وهذا أمر ضروري للغاية".

وزاد: "بالطبع، تتمتع تركيا، بما تملكه من أكثر من 3 آلاف شركة، بأهمية بالغة في هذا الصدد، كما أنها تشكل مثالا رائعا على طريقة تنظيم قاعدة للصناعات الدفاعية".

وكشف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيشارك أيضا في قمة أنقرة.

واستضافت السويد، الخميس والجمعة، اجتماعا لوزراء خارجية دول الناتو تناول الاستعدادات لقمة أنقرة، وقضايا تتعلق بوحدة الأعضاء، والتعاون عبر الأطلسي، وتعزيز الصناعات الدفاعية وزيادة القدرة الإنتاجية، ومواصلة دعم أوكرانيا، وتحويل الإنفاق الدفاعي المتزايد إلى قدرات فعّالة، بجانب التطورات المتعلقة بإيران والوضع في مضيق هرمز، وتداعياتها على الأمن الأوروبي الأطلسي والبيئة الأمنية العالمية.