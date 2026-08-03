رقم قياسي.. الخطوط التركية تنقل أكثر من 248 ألف راكب في يوم سيَّرت 1388 رحلة في يوم

إسطنبول/ الأناضول

حققت الخطوط الجوية التركية أرقامًا قياسية من حيث عدد الركاب والرحلات خلال اليومين الأولين من أغسطس/ آب الجاري.

وأفادت الشركة في بيان صادر عنها الاثنين، بأنها نقلت السبت 248 ألفًا و922 راكبًا، محققة بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا في العدد اليومي للركاب.

وواصلت الشركة أداءها القياسي، الأحد، إذ نقلت 248 ألفًا و318 راكبًا على رحلات الخطوط الجوية التركية، إضافة إلى 104 آلاف و397 راكبًا عبر شركة "إيه جيت" التابعة لها، ليصل إجمالي عدد الركاب إلى 352 ألفًا و715 راكبًا.

وفي اليوم نفسه، سيّرت الخطوط الجوية التركية 1388 رحلة، ومع إضافة رحلات "إيه جيت"، ارتفع إجمالي عدد الرحلات إلى 1970 رحلة.

كما بلغ إجمالي عدد العمليات الجوية اليومية 2034 عملية، بعد احتساب رحلات الشحن التابعة لـ"توركيش كارغو"، مسجلًا بذلك أعلى رقم تشغيلي يومي في تاريخ الشركة.

يُذكر أن شركة الخطوط الجوية التركية تأسست في 20 مايو/ أيار 1933 تحت مسمى "تشغيل الخطوط الجوية للدولة"، وكانت تتبع وزارة الدفاع التركية.