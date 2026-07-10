رسميا.. رومانيا تُدخل كورفيت تركي الصنع إلى الخدمة خلال حفل أقيم في ميناء كونستانتسا الروماني بحضور نائب وزير الدفاع التركي موسى هيبت

كوستنجه (رومانيا)/ الأناضول

أُقيم في ميناء كونستانتسا الروماني، الجمعة، حفل دخول كورفيت "كونترا أميرال رومان" الخدمة رسميا في البحرية الرومانية، بعد بنائه في قيادة حوض إسطنبول لبناء السفن، بإشراف شركة "أسفات" التركية، بصفتها المتعهد الرئيسي للمشروع.

وانضمت السفينة إلى أسطول البحرية الرومانية بموجب اتفاق حكومي ثنائي، جرى توقيعه في ديسمبر/كانون الأول 2025، وسُلّمت رسميا بإسطنبول في 20 يونيو/حزيران الماضي، قبل وصولها إلى رومانيا.

وشهد الحفل حضور نائب وزير الدفاع التركي موسى هيبت، ووزير الدفاع الروماني رادو-دينيل ميروتا، ورئيس الأركان الروماني الجنرال غيورغيتا فلاد، إلى جانب مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين من البلدين.

صورة : Mehmet Serkan Eruysal/AA

وأكد نائب وزير الدفاع التركي أن التعاون الدفاعي بين أنقرة وبوخارست سيستمر، بما يشمل توفير قطع الغيار وأعمال التحديث والصيانة والإصلاح.

واعتبر أن الكورفيت الجديد سيكون رمزا للسلام والأمن في البحر الأسود وللصداقة المتينة بين تركيا ورومانيا.

من جانبه، وصف وزير الدفاع الروماني انضمام السفينة إلى الأسطول بأنه حدث تاريخي.



وأشار إلى أن البحرية الرومانية تتسلم أول كورفيت جديد منذ 35 عاما.



وأعرب وزير الدفاع الروماني عن سعادته باقتناء هذه السفينة الحربية الحديثة.

