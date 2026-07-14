ردا على ترامب.. عراقجي: من يؤمن مضيق هرمز يستحق المقابل وزير الخارجية الإيراني سخر من فرض الرئيس الأمريكي رسوم عبور من المضيق بقوله: 20 بالمئة بالطبع نسبة مرتفعة جدا... سنكون منصفين

طهران/ الأناضول

رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بسخرية على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسم عبور بنسبة 20 بالمئة على جميع الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، بقوله إن مَن يؤمن مضيق هرمز يستحق المقابل.

جاء ذلك في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين، تناول فيه تصريحات ترامب بشأن مضيق هرمز.

وقال عراقجي: "الرئيس الأمريكي محق تماما. فمن يؤمن المرور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز، ينبغي أن يتقاضى مقابل هذه الخدمة".

وأضاف أن "إيران هي حارس مضيق هرمز، وستظل كذلك إلى الأبد"، قبل أن يسخر من تصريحات ترامب قائلا: "20 بالمئة بالطبع نسبة مرتفعة جدا... سنكون منصفين".

وكان ترامب قد أعلن إعادة فرض الحصار البحري الأمريكي على إيران في مضيق هرمز، وفرض رسم عبور بنسبة 20 بالمئة على جميع الشحنات التي تعبر المضيق.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة هجمات على إيران بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.

وترد طهران بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، بينما أعلنت بعض تلك الدول أن هجمات إيرانية أسفرت عن ضحايا مدنيين وأضرت بمنشآت مدنية.

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية على خلفية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

وسبق أن وقعت واشنطن وطهران، في يونيو/ حزيران 2026، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.