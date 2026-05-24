أضنة/ الأناضول

اكتسى مسجد "كوبروكوي" في ولاية أضنة جنوبي تركيا باللون الأخضر، مع تفتح الأزهار في حديقته، واخضرار نباتات اللبلاب التي تغطي واجهته الخارجية ومئذنته.

وارتدى المسجد، المعروف بين الناس باسم "المسجد الأخضر" ويقع في حي "كوبرولو"، حلة تسر الناظرين.

واخضرت نباتات اللبلاب (نبات متسلق) التي تطوق واجهة المسجد ومئذنته، كما تفتحت أزهار بمختلف الألوان في حديقته.

ويتيح المسجد، الذي يعد أحد المعالم الرمزية في المدينة، للمصلين فرصة أداء عباداتهم وسط المساحات الخضراء الممتدة.

كما يجذب المسجد، بمظهره الشبيه بالحدائق النباتية، اهتمام السياح المحليين والأجانب وعشاق التصوير على حد سواء.

وفي حديثه للأناضول، أوضح إمام وخطيب مسجد كوبروكوي، إبراهيم أيدن، أن حديقة المسجد تضم العديد من أنواع النباتات مثل الورد والخزامى (اللافندر) والنرجس والغار.

وأشار الإمام أيدن، إلى أن الزهور واللبلاب المحيط بالمسجد دبت فيهما الحياة مع الربيع.

من جانبه، ذكر جمعة علي ليبا، وهو أحد المصلين في المسجد، أنه يقوم بسقاية الزهور في الحديقة يوميا.

أما أوقطاي قان قليتش، الذي كان يتجول في المسجد برفقة عائلته، فعبّر عن إعجابه بالمكان الذي يشبه الحديقة النباتية.

وأضاف قان قليتش: "نحن نحب هذا المكان بهندسته المعمارية ونسيجه ونباتاته، ونحرص على زيارته في كل موسم ربيع".