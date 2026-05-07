رجال أعمال أتراك يبحثون فرص الاستثمار في الولايات المتحدة أكثر من 30 شركة تركية شاركت في قمة "سيليكت يو إس أي" للاستثمار التي انعقدت بين 3 و6 مايو الجاري

واشنطن / الأناضول

بحث رجال أعمال أتراك مع نظراء لهم أمريكيين فرص الاستثمار المختلفة خلال قمة "سيليكت يو إس أي" للاستثمار، حيث جرت مناقشة إمكانات التعاون في مجالات الطاقة وتقنيات الترفيه والتقنيات الصحية والبرمجيات.

وأُقيمت القمة بولاية ماريلاند في الفترة بين 3 و6 مايو/أيار الجاري، وجمعت مستثمرين وشركات ومؤسسات للتنمية الاقتصادية وخبراء من قطاعات مختلفة.

وشكلت الفعالية منصة لتوفير فرص وشبكات تواصل جديدة للراغبين في التوسع عبر الاستثمار داخل الولايات المتحدة.



وحضر الفعالية آلاف المستثمرين والخبراء من أكثر من 100 دولة، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التنمية الاقتصادية الممثلة للولايات والمناطق الأمريكية، وتبادلوا المعلومات المتعلقة بعمليات الاستثمار.

وشاركت أكثر من 30 شركة تركية في القمة، حيث أجرت مباحثات مع ممثلي الولايات الأمريكية بشأن فرص الاستثمار المتاحة.

جدير بالذكر أن قمة "سيليكت يو إس أي" للاستثمار قمة استثمارية سنوية تنظمها وزارة التجارة الأمريكية بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الولايات المتحدة وربط المستثمرين بالشركات والولايات المختلفة.