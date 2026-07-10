رئيس وزراء لبنان يصل تركيا للقاء أردوغان

بيروت / الأناضول



وصل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الجمعة، إلى تركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن سلام وصل إلى تركيا برفقة عقيلته سحر بعاصيري، وحظي باستقبال رسمي في مطار إسطنبول.

وأضافت أن سلام سيجتمع مساء الجمعة مع أردوغان خلال عشاء خاص، دون تقديم تفاصيل بشأن الملفات المقرر بحثها.

والخميس، أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، أن أردوغان سيستقبل سلام في إسطنبول، الجمعة.

وقال دوران، في منشور عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" التركية: "سيستقبل رئيس جمهوريتنا، رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في إسطنبول بتاريخ 10 يوليو/ تموز".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتناول الزيارة "العلاقات الثنائية بين تركيا ولبنان بجميع جوانبها، وتجديد دعم تركيا لوحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها".