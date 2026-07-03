في زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة رئيسها رجب طيب أردوغان

رئيس وزراء باكستان يصل إسطنبول في زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة رئيسها رجب طيب أردوغان

أنقرة/ الأناضول

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، الجمعة، وصول رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إلى إسطنبول في زيارة رسمية يجريها إلى تركيا تلبية لدعوة رئيسها رجب طيب أردوغان.

وقال بولاط، في منشور على منصة "إن سوسيال" التركية، إنه استقبل شريف في إسطنبول.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين تقوم على أساس الأخوة المتجذرة والثقة المتبادلة والأهداف المشتركة.

وأردف بولاط: "نواصل جهودنا لتعزيز علاقاتنا في جميع المجالات، وخاصة في التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي".

وتابع: "مصممون على تعزيز الوحدة والتضامن مع صديقتنا وشقيقتنا باكستان، وعلى تتويج الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا بإنجازات جديدة".

وعبر بولاط، عن أمله في أن "تسهم هذه الزيارة في تعزيز الصداقة والأخوة الراسخة بين تركيا وباكستان".



وختم منشوره قائلا: "أرحب برئيس الوزراء شهباز شريف في بلادنا".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، أن الجانبين سيستعرضان العلاقات التركية الباكستانية من جميع جوانبها، لاسيما التجارة والاستثمارات.

وأضاف دوران، في منشور عبر منصة "إن سوسيال" التركية، أن الجانبين سيتبادلان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عقد منتدى أعمال كجزء من الزيارة.