الاتفاق لمدة عام ويشمل نقل 750 ألف برميل يوميا إلى ميناء جيهان عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي

رئيس وزراء العراق: اتفاق خط النفط مع تركيا إنجاز استراتيجي الاتفاق لمدة عام ويشمل نقل 750 ألف برميل يوميا إلى ميناء جيهان عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي

إسطنبول/ الأناضول

وصف رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، السبت، توقيع بلاده اتفاقا بشأن نقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر الأنبوب العراقي - التركي إلى ميناء جيهان، بأنه "إنجاز استراتيجي".

وقال الزيدي، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الاتفاق ينص على نقل وتحميل ما لا يقل عن 750 ألف برميل من النفط الخام يوميا إلى ميناء جيهان (جنوبي تركيا) عبر الأنبوب العراقي التركي.

واعتبر هذه الخطوة "إنجازا استراتيجيا مهما لتأمين انسيابية صادراتنا النفطية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا".

وأضاف الزيدي، أنه بموجب الاتفاق ستباشر شركات عراقية وتركية مهامها في هذا الاتجاه.

وتابع: فيما ستعمل حكومتا البلدين ضمن مسار مدروس، على استكمال اتفاقية إطارية تشمل قطاعات؛ النفط، والكهرباء، والموارد المائية، وسواها من مجالات التعاون التي تعزز المصالح المشتركة وتدعم التنمية والاستقرار.

وفي وقت سابق من السبت، وقّعت تركيا والعراق اتفاقًا نفطيًا مدته عام واحد لنقل 750 ألف برميل يوميًا عبر خط الأنابيب الممتد بين البلدين، بهدف ضمان الاستخدام الفعال للخط النفطي وتعزيز أمن إمدادات الطاقة للأسواق العالمية.

ويخدم خط أنابيب النفط العراقي التركي منذ نحو نصف قرن ممرا استراتيجيا للطاقة بين البلدين.

ونقل بيان وزارة الطاقة التركية عن الوزير بيرقدار تأكيده على أن خط أنابيب النفط الخام العراقي التركي لا يسهم فقط في العلاقات التجارية بين البلدين، بل يدعم أيضا أمن إمدادات أسواق النفط العالمية.

وأضاف بيرقدار: "يحمل خط الأنابيب أهمية استثنائية بوصفه مسارا بديلا في عالم يواجه أزمة هرمز، وفي ظل بقاء 20 مليون برميل عالقة، بشكل أو بآخر، في الخليج".

وأوضح أن تركيا تواصل منذ نحو 50 عاما تشغيل خطين يمتدان من سيلوبي (جنوب شرقي تركيا) إلى جيهان.

وسبق أن بحث بيرقدار في بغداد، في 9 يوليو/ تموز الفائت، ملف خط أنابيب النفط الخام العراقي التركي مع الزيدي، الذي زار أنقرة في 28 يوليو.

وفي نفس يوم زيارة الزيدي إلى أنقرة، استحوذت شركة البترول التركية على حصة قدرها 15 بالمئة في شركة تابعة لـ"بي بي" تتمركز أعمالها في كركوك.