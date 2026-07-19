وزير الدفاع يشار غولر وقادة القوات في الجيش التركي يزورون شمال قبرص للمشاركة في احتفالات الذكرى الثانية والخمسين لـ"عملية السلام"..

رئيس قبرص التركية يستقبل وزير الدفاع التركي والوفد المرافق وزير الدفاع يشار غولر وقادة القوات في الجيش التركي يزورون شمال قبرص للمشاركة في احتفالات الذكرى الثانية والخمسين لـ"عملية السلام"..

لفكوشا/ الأناضول

استقبل رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهورمان، الأحد، وزير الدفاع التركي يشار غولر.

وبحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة "إن سوسيال" التركية، يزور غولر جمهورية شمال قبرص التركية للمشاركة في احتفالات الذكرى الثانية والخمسين لـ"عملية السلام" العسكرية التركية في الجزيرة.

ويرافق غولر في الزيارة كل من نائب وزير الدفاع صالح أيهان، ورئيس الأركان سلجوق بيرقدار أوغلو، وقائد القوات البحرية الأميرال أرجومنت تاتلي أوغلو، وقائد القوات الجوية ضياء جمال قاضي أوغلو، وقائد القوات البرية الفريق أول متين توكل.

وشارك في اللقاء نائب الوزير أيهان، ورئيس الأركان العامة بيرقدار أوغلو، وقادة القوات في الجيش التركي.

وتحتفل جمهورية شمال قبرص التركية بـ"عيد السلام والحرية" الذي يوافق 20 يوليو/ تموز من كل عام، ذكرى انطلاق "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة عام 1974.

وفي 20 يوليو 1974، أطلقت تركيا "عملية السلام" في الجزيرة بعد أن شهدت انقلابا عسكريا قاده نيكوس سامبسون، ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، في 15 من الشهر نفسه.

وجرى الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، فيما استهدفت المجموعات المسلحة الرومية سكان الجزيرة الأتراك.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في 14 أغسطس/ آب 1974، ونجحت العمليتان في تحقيق أهدافهما، وأبرمت اتفاقية تبادل للأسرى بين الجانبين في 16 سبتمبر/ أيلول من العام ذاته.

وفي 13 فبراير/ شباط 1975، تم تأسيس "دولة قبرص التركية الاتحادية" في الشطر الشمالي من الجزيرة، وانتخاب الراحل رؤوف دنكطاش، رئيسا لما باتت تعرف لاحقا باسم جمهورية شمال قبرص التركية.