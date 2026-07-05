رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية: تركيا تعزز ثقلها في النظام الدولي عبر استضافة قمم حاسمة توجه السياسة العالمية، مثل قمة "ناتو"، وقمة منظمة الدول التركية، ومؤتمر "كوب 31"..

رئيس دائرة الاتصال التركية قبيل قمة الناتو: أنقرة ستظل عنوانا للسلام والتعاون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية: تركيا تعزز ثقلها في النظام الدولي عبر استضافة قمم حاسمة توجه السياسة العالمية، مثل قمة "ناتو"، وقمة منظمة الدول التركية، ومؤتمر "كوب 31"..

أنقرة/ الأناضول

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، إن تركيا ستواصل كونها عنوانا ثابتا للسلام والتعاون.

جاء ذلك في تدوينة نشرها، الأحد، على منصة "إن سوسيال" التركية، أرفقه بمقطع فيديو أعدته دائرة الاتصال بعنوان "ختم المستقبل".

وأضاف دوران أن تركيا تواصل في ظل قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، فاعليتها في كل مجال، من الوساطة إلى المساعدات الإنسانية، وتستمر في كونها "صوت الضمير العالمي والدبلوماسية".



وأكد أن تركيا تعزز ثقلها في النظام الدولي عبر استضافة قمم حاسمة توجه السياسة العالمية، مثل قمة قادة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وقمة منظمة الدول التركية، ومؤتمر "كوب 31".

ومضى قائلا: بالمسؤولية التاريخية التي نضطلع بها في بناء الاستقرار الإقليمي وتصميم مستقبل مشترك، نضع ختم المستقبل على الدبلوماسية العالمية من أجل عالم أكثر عدلا.

وختم دوران بالقول: ستظل تركيا عنوانا ثابتا للسلام والتعاون.

وتستضيف العاصمة أنقرة قمة الناتو يومي 7 و8 يوليو/ تموز 2026، وذلك للمرة الثانية بعد قمة "إسطنبول 2004".

