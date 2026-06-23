رئيس بولندا: شراكتنا مع تركيا تتطور خاصة في الصناعات الدفاعية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس رجب طيب أردوغان في أنقرة..

أنقرة/ الأناضول

قال الرئيس البولندي كارول ناوروتسكي، الثلاثاء، إن الشراكة بين بولندا وتركيا تشهد تطورا في مجالات مختلفة، من بينها الصناعات الدفاعية.

وأضاف ناوروتسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بأنقرة، أن العلاقات الودية بين البلدين تمتد لقرون طويلة.

وتابع "اتصالاتنا اليوم خير دليل على هذه العلاقات التاريخية الجميلة والودية، سأحظى بفرصة حضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقبلة، نتقدم بأحر التهاني إلى تركيا لاستضافتها في أنقرة".

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