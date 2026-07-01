رئيس الوزراء العراقي يوجه بتسهيل تأشيرات المستثمرين الأتراك

[1/4] وجه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الأربعاء، بتسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول لرجال الأعمال الأتراك إلى بلاده. جاء ذلك خلال استقباله في العاصمة بغداد، سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إنان، وممثلي عدد من الشركات ورجال الأعمال الأتراك، في إطار مجلس الأعمال التركي ـ العراقي، وفقا لبيان المكتب الإعلامي للزيدي.

[2/4] وجه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الأربعاء، بتسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول لرجال الأعمال الأتراك إلى بلاده. جاء ذلك خلال استقباله في العاصمة بغداد، سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إنان، وممثلي عدد من الشركات ورجال الأعمال الأتراك، في إطار مجلس الأعمال التركي ـ العراقي، وفقا لبيان المكتب الإعلامي للزيدي.

[3/4] وجه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الأربعاء، بتسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول لرجال الأعمال الأتراك إلى بلاده. جاء ذلك خلال استقباله في العاصمة بغداد، سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إنان، وممثلي عدد من الشركات ورجال الأعمال الأتراك، في إطار مجلس الأعمال التركي ـ العراقي، وفقا لبيان المكتب الإعلامي للزيدي.

[4/4] وجه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الأربعاء، بتسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول لرجال الأعمال الأتراك إلى بلاده. جاء ذلك خلال استقباله في العاصمة بغداد، سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إنان، وممثلي عدد من الشركات ورجال الأعمال الأتراك، في إطار مجلس الأعمال التركي ـ العراقي، وفقا لبيان المكتب الإعلامي للزيدي.