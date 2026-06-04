عبد الرحمن تشياني أفاد بأن أنظمة الدفاع الجوي والمركبات والمعدات العسكرية في النيجر باتت تعتمد على المنتجات التركية

رئيس النيجر: تركيا وقفت دائما إلى جانبنا ودعمتنا بمكافحة الإرهاب عبد الرحمن تشياني أفاد بأن أنظمة الدفاع الجوي والمركبات والمعدات العسكرية في النيجر باتت تعتمد على المنتجات التركية

أنقرة / الأناضول

قال رئيس النيجر عبد الرحمن تشياني، الخميس، إن تركيا وقفت دائما إلى جانب بلاده وقدمت لها الدعم في مكافحة الإرهاب وبمجالات أخرى.



وأشاد الرئيس تشياني بدور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تعزيز العلاقات الثنائية منذ زيارته التاريخية إلى النيجر بالعام 2013.

جاء ذلك في كلمة ألقاها تشياني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان، عقب لقاء جرى بينهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وأشار إلى أن العلاقات بين بلاده وتركيا اكتسبت زخما كبيرا بعد الزيارة التي أجراها أردوغان إلى النيجر في 8 يناير/كانون الثاني 2013 عندما كان رئيسا للوزراء، والتي شهدت توقيع اتفاقية تعاون ثنائي.

وتابع رئيس النيجر: "منذ ذلك الوقت، تلقينا دائما دعم جمهورية تركيا بفضل الرؤية المستنيرة والإرادة القوية لفخامة الرئيس أردوغان".

وأوضح أن أردوغان كان يتابع مسار العلاقات الثنائية، وأولى اهتماما خاصا لجمهورية النيجر، وقدم لها الدعم من أجل ضمان مكافحتها لتهديد الإرهاب بطريقة ناجحة.

وأفاد بأن أنظمة الدفاع الجوي والمركبات والمعدات العسكرية الأخرى الموجودة في النيجر، باتت تعتمد على المنتجات التركية.

وقال مخاطبا الرئيس أردوغان: "لقد ساعدتمونا على تحقيق قدر أكبر من الهدوء والاستقرار في ظل هذه البيئة من الإرهاب".

ولفت إلى أن الدعم التركي في هذا الصدد أسهم في تعزيز أمن وطمأنينة الشعب النيجري.

وذكر تشياني أن بلاده تلقت أيضا دعما تركيا في مجالات الزراعة والطاقة والبنية التحتية والصناعات الدفاعية.

وأردف: "نرى بوضوح الدعم الذي يقدمه لنا فخامة الرئيس بشكل خاص، فهو يقف إلى جانبنا باستمرار".

كما أشار إلى أن زيارته الحالية لأنقرة، مبينا أنها أول زيارة يجريها خارج القارة الإفريقية منذ توليه منصبه في مارس/آذار 2025.

وأعرب عن أمله في أن يستمر التعاون بين البلدين ويتعزز أكثر، وأن يشكل نموذجا يُحتذى به، ليس فقط للقارة الإفريقية، بل للعالم أجمع.