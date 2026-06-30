إبراهيم قالن التقى العديد من المسؤولين العراقيين يتقدمهم رئيس الجمهورية نزار آميدي..

رئيس المخابرات التركي يبحث في العراق تعزيز التعاون الأمني إبراهيم قالن التقى العديد من المسؤولين العراقيين يتقدمهم رئيس الجمهورية نزار آميدي..

بغداد / الأناضول

بحث رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن، مع مسؤولين عراقيين تعزيز التعاون الأمني ​​والاستخباراتي بين أنقرة وبغداد.

وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية، الثلاثاء، أن الرئيس نزار آميدي استقبل قالن في بغداد.

وأضاف البيان أن الاجتماع عُقد في مقر رئاسة الجمهورية العراقية، وتناول التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الأمن والاستخبارات.

وحسب البيان، أكد آميدي ​​​​​​​أن الحوار والتفاهم المتبادل عنصران أساسيان في حل الأزمات، مشددا على أهمية الجهود المشتركة لحماية الأمن المشترك من التهديدات العابرة للحدود، وخلق بيئة أكثر استقرارا في المنطقة.

بدوره، صرح قالن بأن تركيا عازمة على مواصلة التنسيق والتعاون مع العراق في جميع المجالات، وأنهما يهدفان إلى تطوير آليات العمل بين المؤسسات المعنية في البلدين الجارين.

كما التقى قالن برئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وتناول الجانبان متابعة ملفات مكافحة الإرهاب الذي يهدد أمن المنطقة، وتطوير التعاون الاستخباري وتبادل المعلومات بين الجانبين في هذا السياق، وفق بيان مجلس القضاء الأعلى العراقي.

في سياق متصل، التقى قالن بمستشار الأمن القومي، باسم البدري.

كما التقى برئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، وبحثا التطورات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز علاقات البلدين، خصوصا في المجال الأمني.

وحسب بيان صادر عن مكتب الحلبوسي، ناقش الجانبان دعم جهود الحكومة العراقية في ملاحقة المطلوبين بتهم فساد والموجودين خارج البلاد والعمل على تسليمهم.

كما بحث قالن مع رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي سبل تعزيز التعاون الأمني بين العراق وتركيا.

ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس النواب العراقي، تناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية.

كما تناول آليات التعاون التي من شأنها خدمة المصالح المشتركة للبلدين، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومن المنتظر أن تتواصل لقاءات قالن في العراق اليوم الأربعاء أيضا.