إبراهيم قالن التقى العديد من المسؤولين العراقيين يتقدمهم رئيس الجمهورية نزار آميدي..

رئيس المخابرات التركي يبحث في العراق تعزيز التعاون الأمني ​ إبراهيم قالن التقى العديد من المسؤولين العراقيين يتقدمهم رئيس الجمهورية نزار آميدي..

بغداد/ الأناضول

بحث رئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم قالن، مع مسؤولين عراقيين تعزيز التعاون الأمني ​​والاستخباراتي بين أنقرة وبغداد.

وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية، الثلاثاء، أن الرئيس نزار آميدي استقبل قالن في بغداد.

وأضاف البيان أن الاجتماع عُقد في مقر رئاسة الجمهورية العراقية، وتناول التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الأمن والاستخبارات.

وحسب البيان، أكد الرئيس عامدي أن الحوار والتفاهم المتبادل عنصران أساسيان في حل الأزمات، مشددا على أهمية الجهود المشتركة لحماية الأمن المشترك من التهديدات العابرة للحدود، وخلق بيئة أكثر استقرارا في المنطقة.

بدوره، صرح قالن بأن تركيا عازمة على مواصلة التنسيق والتعاون مع العراق في جميع المجالات، وأنهما يهدفان إلى تطوير آليات العمل بين المؤسسات المعنية في البلدين الجارين.

كما التقى قالن برئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، حيث تناول الجانبان متابعة ملفات مكافحة الإرهاب الذي يهدد أمن المنطقة، وتطوير التعاون الاستخباري وتبادل المعلومات بين الجانبين في هذا السياق، وفق بيان مجلس القضاء الأعلى العراقي.

في سياق متصل، التقى قالن بمستشار الأمن القومي، باسم البدري.

كما التقى برئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، حيث جرى بحث التطورات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز العلاقات العراقية التركية، خصوصا في المجال الأمني.

وحسب بيان صادر عن مكتب الحلبوسي، ناقش الجانبان دعم جهود الحكومة العراقية في ملاحقة المطلوبين بتهم فساد والموجودين خارج البلاد والعمل على تسليمهم.

ومن المنتظر أن تستسمر زيارة قالن للعراق غدا الأربعاء.