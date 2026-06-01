رئيس المخابرات التركية يبحث مع "حماس" المرحلة الثانية لوقف النار بغزة اللقاء جرى في العاصمة أنقرة بحسب مصادر أمنية تركية

أنقرة / الأناضول

بحث رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن مع وفد من حركة "حماس"، تطورات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت مصادر أمنية تركية أن قالن التقى في العاصمة أنقرة برئيس المجلس القيادي للحركة محمد درويش، وأعضاء المكتب السياسي، وجرى تقييم مسار الاتفاق والتطورات المرتبطة به.

وخلال اللقاء، أكد وفد "حماس" التزامه ببنود وقف إطلاق النار، وقدم معلومات حول انتهاكات الجانب الإسرائيلي للاتفاق.

كما تناول الاجتماع الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة خلال عيد الأضحى، إضافة إلى الجهود التي تبذلها تركيا، بصفتها إحدى الدول الضامنة، من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار.

وبحث الجانبان الخطوات الممكنة لكبح الانتهاكات الإسرائيلية، وشددا على ضرورة التصدي لسياسات الاحتلال الرامية إلى زعزعة استقرار المنطقة، بما في ذلك مدينة القدس، مؤكدين عدم السماح بفرض أمر واقع.

كما ناقش اللقاء سبل ضمان وفاء إسرائيل بالتزاماتها المتعلقة بالمرحلة الأولى من الاتفاق، وتقييم مسار المفاوضات الجارية بشأن المراحل اللاحقة.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا إلى غزة، والجهود المشتركة مع دول المنطقة والمنظمات الدولية من أجل زيادة تدفق المساعدات إلى القطاع.

وأعرب وفد "حماس" عن شكره للرئيس رجب طيب أردوغان على الجهود التي تبذلها تركيا من أجل إحلال السلام في غزة.

وبدأ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن خطة تتضمن عدة مراحل.

ومنتصف يناير/كانون الثاني أعلنت الولايات المتحدة دخول المرحلة الثانية من خطة ترامب حيز التنفيذ رغم مطالبة إسرائيل بتأجيلها.



وتشمل الخطة إعادة فتح معبر رفح، ونزع سلاح "حماس" والفصائل الفلسطينية، وتنفيذ انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من غزة، إلى جانب إطلاق جهود إعادة الإعمار.

ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي 930 فلسطينيا وأصاب 2819 آخرين ضمن خروقاته للاتفاق، وفق وزارة الصحة في غزة.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 73 ألف قتيل وحوالي 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.