قال للأناضول إن تركيا وتشيكيا تواصلان التعاون بين جيشيهما

رئيس "الشيوخ" التشيكي: تركيا حليف مهم بالناتو وصناعاتها الدفاعية شاملة قال للأناضول إن تركيا وتشيكيا تواصلان التعاون بين جيشيهما

إسطنبول / الأناضول

قال رئيس مجلس الشيوخ التشيكي ميلوش فيسترسيل إن تركيا حليف مهم للغاية في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وإنها تمتلك صناعات دفاعية شاملة تسهم بشكل كبير في الموقف الدفاعي العام للحلف.

جاء ذلك في تصريحات للأناضول على هامش مشاركته في قمة رؤساء برلمانات دول "الناتو" التي انعقدت في إسطنبول يومي 28 و29 يونيو/حزيران الماضي.

وأوضح فيسترسيل أن قمة إسطنبول شكلت أرضية صلبة للغاية لقمة قادة الحلف المزمع عقدها في العاصمة أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز الجاري.

وذكر أنه خلال كلمته في القمة لفت إلى ضرورة استمرار الدعم لأوكرانيا، وأضاف: "رسالتي الرئيسية هي: إذا وقفنا بشكل متحد، فإننا سنعزز مصداقيتنا، وهذا الأمر يحمل أهمية رئيسية بالنسبة للناتو في الوقت الحالي".

وأشاد فيسترسيل بالصناعات الدفاعية التركية، قائلًا: "أنا على ثقة بأن تركيا حليف مهم للغاية في حلف الناتو، وتمتلك صناعات دفاعية شاملة تساهم بشكل كبير جدًا في الموقف الدفاعي العام للحلف".

واختتم حديثه بالقول إن تركيا وتشيكيا تواصلان بالفعل التعاون بين جيشيهما، معربًا عن اعتقاده بإمكانية التعاون أيضًا في مجال تبادل المعارف والخبرات في قطاع التكنولوجيا الدفاعية.