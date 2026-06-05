في إطار زيارة رسمية يجريها نعمان قورتولموش إلى السويد

رئيس البرلمان التركي يلتقي ممثلي الطائفة السريانية في ستوكهولم في إطار زيارة رسمية يجريها نعمان قورتولموش إلى السويد

ستوكهولم / الأناضول

استقبل رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، الجمعة، ممثلي الطائفة السريانية بالعاصمة السويدية ستوكهولم التي يجري إليها زيارة رسمية.

وخلال اللقاء قال قورتولموش إن الوفد البرلماني التركي أجرى لقاءات مثمرة خلال زيارته التي شملت كلا من فنلندا والسويد.



صورة : ahmetbolat_gnat/AA

وأشار إلى أن تركيا أصبحت، خصوصا خلال السنوات الأخيرة، قوة صاعدة على الساحة الدولية.



وأعرب قورتولموش عن سعادته بلقاء ممثلي الطائفة السريانية على هامش الزيارة التي يجريها إلى السويد.



صورة : Ahmet Bolat-TBMM/AA

وأردف قائلا: "نرى أن المواطنين الأتراك هنا مندمجون بشكل كبير مع المجتمع السويدي، وأنتم لديكم تواصل وثيق مع تركيا، ونحن سعداء جدا بذلك. ونأمل أن نواصل مسيرتنا من خلال تعزيز هذه الإيجابيات وحل المشكلات القائمة".

واستمع رئيس البرلمان التركي إلى طروحات ممثلي الطائفة السريانية وآرائهم ومطالبهم، مؤكدا أنه سيتابع عن كثب حل المشكلات والاستجابة للمطالب.