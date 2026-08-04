رئيس الاستخبارات التركية يلتقي وفدا من حماس إبراهيم قالن رئيس جهاز الاستخبارات التركية التقى في إسطنبول وفدا من حماس يتقدمه رئيس المكتب السياسي الجديد للحركة خليل الحية

أنقرة/ الأناضول

التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة حماس خليل الحية، والوفد المرافق له، في إسطنبول.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الأناضول، تطرق اللقاء إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تأكيد على المقاربة الإيجابية لحركة حماس تجاه هذه الخارطة.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على القلق إزاء قيام إسرائيل بتصعيد هجماتها على قطاع غزة بدلًا من الرد على خارطة الطريق، مع التشديد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي في أسرع وقت ممكن لوقف العدوان الإسرائيلي.

وتناول اللقاء استمرار إسرائيل، بالتوازي مع مواصلة هجماتها على غزة، في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس.

وبحث قالن، ووفد حماس استمرار إسرائيل في أنشطة الاستيطان غير القانونية، وازدياد أعمال عنف المستوطنين.

وعلى صعيد الوضع الإنساني في غزة، تم التأكيد مجددا على وقوف تركيا إلى جانب القطاع، سواء فيما يتعلق بالمسار السياسي أو بتحسين المساعدات الإنسانية.

كما تم التأكيد على الجهود التي تبذلها تركيا لحشد المجتمع الدولي لوضع حد للمجازر الإسرائيلية في غزة، ومنع انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية.

ونوه اللقاء بالجهود المشتركة التي تبذلتها تركيا وقطر ومصر من أجل إحلال السلام في غزة.

من جانبه، أعرب وفد حماس عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الجهود التي بذلتها تركيا من أجل تحقيق السلام في غزة.