إبراهيم قالن بحث مع الوفد الليبي التعاون الثنائي والجهود الرامية للحفاظ على السلام والاستقرار في ليبيا..

رئيس الاستخبارات التركية يلتقي مسؤولين ليبيين في أنقرة إبراهيم قالن بحث مع الوفد الليبي التعاون الثنائي والجهود الرامية للحفاظ على السلام والاستقرار في ليبيا..

أنقرة / الأناضول



التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن الثلاثاء، وفدا أمنيا ليبيا رفيع المستوى، ضم مستشار الأمن القومي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إبراهيم الدبيبة، ووكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي.

وأفادت مصادر أمنية للأناضول أن اللقاء بين قالن والوفد الليبي جرى في العاصمة أنقرة.

وتناول اللقاء التطورات في ليبيا والمنطقة، والخطوات المزمع اتخاذها لمواصلة التعاون الليبي التركي، والجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار في ليبيا.

وأعرب الزوبي والدبيبة عن تقديرهما للدور الفاعل والبنّاء الذي تضطلع به تركيا في ليبيا.

من جانبه، أكد قالن استمرار دعم تركيا القوي للحفاظ على السلام والاستقرار في ليبيا.

وشدد على أن بلاده ستواصل دعم وحدة ليبيا، والجهود الرامية إلى توحيد الإدارتين في شرقي البلاد وغربيها تحت مظلة دولة ليبية واحدة.

كما التقى قالن بوزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي في أنقرة، حيث بحثا خطوات تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأعرب الطرابلسي عن ارتياحه لدعم تركيا لحكومة الوحدة الوطنية.

بدوره، أكد قالن استمرار دعم تركيا لأمن ليبيا وتنميتها، ومواصلة التعاون الوثيق معها في مكافحة الإرهاب وتهريب البشر والهجرة غير النظامية في ليبيا وشمال إفريقيا.