كان في استقبال قالن لدى وصوله إلى مطار كركوك الدولي محافظ كركوك ورئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان آغا..

رئيس الاستخبارات التركية يصل كركوك ويجري لقاءات رسمية كان في استقبال قالن لدى وصوله إلى مطار كركوك الدولي محافظ كركوك ورئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان آغا..

كركوك/ الأناضول

وصل رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركية إبراهيم قالن إلى مدينة كركوك العراقية، في إطار زيارته للعراق قادمًا من العاصمة بغداد.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار كركوك الدولي محافظ كركوك ورئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان آغا.

وكانت قلعة كركوك أولى محطات قالن في المدينة، حيث أجرى جولة تفقدية فيها، ثم زار مقبرة الشهداء الأتراك.

ولاحقًا، زار قالن مقر الجبهة التركمانية العراقية والتقى مسؤولين هناك، قبل أن يعقد لقاءً مع محافظ كركوك في مبنى المحافظة.

وكان رئيس جهاز الاستخبارات التركية قد أجرى، الثلاثاء، لقاءات مكثفة في العاصمة بغداد شملت الرئيس العراقي نزار آميدي، ورئيس البرلمان هيبت الحلبوسي، ووزير الخارجية فؤاد حسين، ومستشار الأمن القومي باسم البدري.

وبحث قالن خلال اللقاءات سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين تركيا والعراق.